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  3. Мануел Нойер: Изключително горчиво е да приключим по този начин

Мануел Нойер: Изключително горчиво е да приключим по този начин

  • 30 юни 2026 | 04:41
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Мануел Нойер попадна в състава на Германия в последния момент преди Световното първенство с надеждата да помогне на отбора да стигне до титлата. В крайна сметка обаче кампанията се оказа разочароваща с отпадане още на 1/16-финала от Парагвай. А с нея дойде и горчивият край на кариерата му в националния отбор.

Запитан дали това е бил последният му турнир, или все още има сили да помогне в процеса на изграждане на нов отбор, той отговори: „Не, изключително горчиво е да приключиш по този начин. Държахме всичко в собствените си ръце и вярвам, че разполагахме с правилните играчи, за да се представим по-добре на терена, но като отбор просто не успяхме да покажем по-добър футбол днес.“

Той описа настроението в съблекалнята по следния начин: „Треньорът ни каза няколко думи, но иначе е много тихо. Всички са натъжени от отпадането.“

Германия обаче не успя да преодолее защитата на Парагвай и в чисто футболен аспект: „Липсваха ни инструментите и остротата, за да си създадем голови положения. Планът ни беше да проникнем зад защитната линия чрез фланговите играчи. Искахме също, подобно на гола на Кай Хаверц, да пробием отстъпващата отбрана на Парагвай с бързи подавания.“

Дали това означава, че Германия вече е едва второразреден отбор по международните стандарти?

„Ако искате да се сравнявате с отбори като Франция или Англия, тогава може би сме едно ниво по-надолу.“ Нойер обаче не се съгласи напълно със съотборника си Кай Хавертц, който определи Германия като просто „средняшки“ отбор: „Това са негови думи“, но все пак добави: „Ясно е, че трябва да побеждаваме съперник като този.“

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Снимки: Gettyimages

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