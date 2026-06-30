Енсисо: Това е най-хубавият ден в живота ми, можем да се противопоставим на всеки

Младата звезда и голмайстор на Парагвай Хулио Енсисо изля огромната си емоция след историческия триумф над Германия на 1/16-финала на Световното първенство по футбол. Нападателят отбеляза попадението за своя тим в редовното време, а след инфарктната победа с дузпи посвети този паметен успех на своя дядо.

„Със сигурност посвещавам това на дядо ми. Сигурен съм, че той ще бъде горд. Това е най-хубавият ден в живота ми. Първото нещо, което ми идва на ума, когато мисля за днешния ден, е именно той – това е подарък от Бог и от него. Искам да изпратя много любов на него, на нашата страна и на всички хора. Сигурен съм, че това е най-страхотният ден и за всеки един парагваец. Искам да специално да спомена и моите съотборници, те са просто невероятни“, заяви развълнуваният.

Запитан дали в следващата фаза на турнира предпочита да се изправи срещу отбора на Франция или този на Швеция, голмайсторът демонстрира огромно самочувствие, вдъхновено от духа на Парагвай.

„Нямам предпочитания. С този отбор можем да се изправим срещу абсолютно всеки. Истината е, че съм толкова щастлив, нека просто се насладим на това постижение днес. Обичам тази страна. Можем да премерим сили с всеки. Франция има звездни играчи, Швеция също има такива, така че срещу когото и да се изправим, ще дадем абсолютно всичко от себе си“, завърши офанзивният футболист.

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Снимки: Gettyimages