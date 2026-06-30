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Героят на „гуараните“: Посвещавам тази победа на всички парагвайци

  • 30 юни 2026 | 03:18
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Героят на Парагвай – вратарят Орландо Хил, логично бе на върха на щастието, след като неговият тим отстрани фаворита Германия след дузпи в 1/16-финалния сблъсък от Мондиал 2026. Самият той спаси два наказателни удара - на Кай Хавертц и Ник Волтемаде.

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

„Невероятно вълнение. Беше труден мач. Успяхме да удържим. Ние отбелязахме първия гол, те изравниха, но след това успяхме да запазим преднината“, каза стражът на Парагвай след срещата.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Разбира се, анализирахме всеки играч и всеки детайл относно изпълнителите на дузпите. Слава Богу, успях да спася две дузпи. Това е привилегия – елиминирахме шампион. Посвещавам тази победа на всички парагвайци“, добави вратарят, който пази за аржентинския Сан Лоренцо.

Съвсем логично щастливият Хил бе избран и за играч на мача.

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Снимки: Imago

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