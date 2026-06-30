Героят на „гуараните“: Посвещавам тази победа на всички парагвайци

Героят на Парагвай – вратарят Орландо Хил, логично бе на върха на щастието, след като неговият тим отстрани фаворита Германия след дузпи в 1/16-финалния сблъсък от Мондиал 2026. Самият той спаси два наказателни удара - на Кай Хавертц и Ник Волтемаде.

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„Невероятно вълнение. Беше труден мач. Успяхме да удържим. Ние отбелязахме първия гол, те изравниха, но след това успяхме да запазим преднината“, каза стражът на Парагвай след срещата.

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„Разбира се, анализирахме всеки играч и всеки детайл относно изпълнителите на дузпите. Слава Богу, успях да спася две дузпи. Това е привилегия – елиминирахме шампион. Посвещавам тази победа на всички парагвайци“, добави вратарят, който пази за аржентинския Сан Лоренцо.

Съвсем логично щастливият Хил бе избран и за играч на мача.

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Снимки: Imago