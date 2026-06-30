Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал

Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал

  • 30 юни 2026 | 02:58
  • 198
  • 0

Германия записа пореден разочароващ провал на Световно първенство, след като отпадна от Парагвай още на 1/16-финалите в тазгодишното издание на турнира. Този ранен срив затвърди най-черния период в историята на Бундестима, който за трети пореден и общо четвърти път не успява да достигне дори до финалната осмица на най-големия футболен форум.

В цялата си история Германия не е успявала да се класира поне за четвъртфиналите на Мондиал в едва четири случая. Първият такъв прецедент датира от далечната 1938 г., а останалите три срива дойдоха последователно през 2018, 2022 и сега през 2026 година. Така последните 12 години се превърнаха в истинска катастрофа за „Маншафта“ след вдигането на световната титла в Бразилия през 2014 г.

За капак на всичко, поражението в Бостън счупи и един от най-великите митове във футбола. За първи път в своята история Германия загуби с дузпи на Световно първенство. До този момент германците се считаха за непобедими при 11-метровите удари на Мондиали, като бяха спечелили и четирите си предишни дуела от бялата точка – през 1982 г. (срещу Франция), 1986 г. (срещу Мексико), 1990 г. (срещу Англия) и 2006 г. (срещу Аржентина).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 23:38
  • 812
  • 1
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

  • 30 юни 2026 | 02:28
  • 22923
  • 266
Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

  • 29 юни 2026 | 23:21
  • 1454
  • 1
Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

  • 29 юни 2026 | 23:10
  • 6504
  • 3
Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

  • 29 юни 2026 | 23:06
  • 539
  • 1
Япония изравни постижение на Южна Корея

Япония изравни постижение на Южна Корея

  • 29 юни 2026 | 22:39
  • 593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

  • 30 юни 2026 | 02:28
  • 22923
  • 266
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

  • 29 юни 2026 | 22:03
  • 40123
  • 178
Очаквайте на живо: Нидерландия и Мароко в четвъртия елиминационен мач

Очаквайте на живо: Нидерландия и Мароко в четвъртия елиминационен мач

  • 30 юни 2026 | 02:50
  • 451
  • 0
ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

  • 29 юни 2026 | 20:55
  • 25928
  • 79
Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 73747
  • 491
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 46611
  • 107