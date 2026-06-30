Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал

Германия записа пореден разочароващ провал на Световно първенство, след като отпадна от Парагвай още на 1/16-финалите в тазгодишното издание на турнира. Този ранен срив затвърди най-черния период в историята на Бундестима, който за трети пореден и общо четвърти път не успява да достигне дори до финалната осмица на най-големия футболен форум.

В цялата си история Германия не е успявала да се класира поне за четвъртфиналите на Мондиал в едва четири случая. Първият такъв прецедент датира от далечната 1938 г., а останалите три срива дойдоха последователно през 2018, 2022 и сега през 2026 година. Така последните 12 години се превърнаха в истинска катастрофа за „Маншафта“ след вдигането на световната титла в Бразилия през 2014 г.

Only on four occasions in their entire history have Germany failed to make the Quarter-Finals of the World Cup:



◎ 1938

◎ 2018

◎ 2022

◉ 2026 🆕



It’s been a bad 12 years for Die Mannschaft since lifting the trophy in 2014. 😟 https://t.co/Lq6sS9T27g pic.twitter.com/bVxLTxWR8W — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

За капак на всичко, поражението в Бостън счупи и един от най-великите митове във футбола. За първи път в своята история Германия загуби с дузпи на Световно първенство. До този момент германците се считаха за непобедими при 11-метровите удари на Мондиали, като бяха спечелили и четирите си предишни дуела от бялата точка – през 1982 г. (срещу Франция), 1986 г. (срещу Мексико), 1990 г. (срещу Англия) и 2006 г. (срещу Аржентина).

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Снимки: Gettyimages