Селекционерът на Парагвай: Тези играчи вече са легенди

Футболистите на Парагвай се превърнаха във футболни легенди, след като елиминираха Германия с дузпи на 1/16-финалите на световното първенство, заяви старши треньорът на южноамериканците Густаво Алфаро.

„Никога не вярваме, че сме победени“, каза Алфаро след двубоя. Двадесет и шестима воини излязоха на терена и се върнаха като легенди“, заяви Алфаро.

Аржентинският спец беше подложен на критики, след като Парагвай загуби първия си мач на Мондиал 2026 с 1:4 от един от домакините на турнира САЩ, а след това отбеляза само още един гол в другите си два мача от груповата фаза.

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Въпреки това, южноамериканците се класиране за 1/16-финалите, където шокираха Германия с 4:3 при дузпите, след като двата отбора завършиха 1:1 след 120 минути, нанасяйки на четирикратните шампиони първа загуба след изпълнение на 11-метрови наказателни удари на световно първенство. Алфаро заяви, че тежкото поражение от САЩ на старта е проправило пътя към историческата победа тази нощ.

„Ако не бяхме научили урока от тази загуба, нямаше да сме подготвени за този мач. Казах на играчите, че преживяхме една епична вечер. Както винаги се случва при нас, не постигаме нищо без страдание. Да устояваме на трудностите е част от нашата идентичност. Знаехме, че ще бъде много трудно, ще има моменти, в който ще имаме проблеми, но искахме да останем концентрирани до края и да се борим “, добави Алфаро и отправи специална благодарност към автора на победното попадение при дузпите Хосе Канале, чиято професионална кариера е белязана от периоди под наем в клубове в Парагвай, Аржентина и Мексико.

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"Канале е един от шампионите на живота, защото е трябвало да премине през много трудности. Но нощ като тази е един от подаръците, които животът може да ти даде. Това е божествена справедливост", заяви наставникът на южноамериканците.

Парагвай ще се изправи срещу победителя от мача между световния вицешампион Франция и Швеция на осминафиналите на 4 юли.

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