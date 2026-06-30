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Мондиал 2026: Нидерландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Кимих: Заслужено отпадаме

Кимих: Заслужено отпадаме

  • 30 юни 2026 | 05:29
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Капитанът на германския национален отбор Йошуа Кимих направи изключително критичен и суров анализ след историческото отпадане от Парагвай на Световното първенство по футбол 2026. Защитникът изрази огромно разочарование от цялостното представяне на Бундестима по време на турнира в САЩ, Канада и Мексико.

„Чувството е ужасно. Не играхме добре срещу нито един от съперниците си на това първенство. Борихме се тежко в три мача срещу отбори, които не са от световна класа, и това е ясен факт. Напълно заслужено отпадаме от турнира“, заяви директно Кимих след мача.

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Снимки: Gettyimages

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