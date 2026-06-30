Героят на Парагвай: Беше истински филм на ужасите

Вратарят на парагвайския национален отбор по футбол Орландо Хил pазказа какво е работил преди мача с Германия, след като страната му изхвърли изхвърли именития си европейски съперник от Световното първенство. Парагвайците удържаха 1:1 в редовното време, а след това при дузпите триумфираха с 4:3. Високият 198 см страж, който пази в първенството на Аржентина за Сан Лоренсо, е проучил и проверил всеки детайл на германските изпълнители на дузпи. Той спаси изстрелите на Кай Хаверц и Ник Волтемаде, преди Джонатан Та да прати топката високо над горната греда и така Германия да отпадне за първи път след наказателни удари на Мондиал.

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На въпроса дали героичните му изяви при дузпите се дължат на инстинкт или на внимателна подготовка, Гил отговори пред парагвайския вестник „ABC“: „Анализирах всеки играч, всеки аспект на играта, всеки детайл и Слава Богу, успях да спася две дузпи, което се оказа решаващо за класирането“.



Снажният вратар беше оставил шансовете на Парагвай живи още в редовното време продълженията, когато отби изстрели пак на Хаверц и Волтемаде. Но също така казва, че никак не му е било лесно.

„Беше наистина като филм на ужасите – аз спасявах, но германците просто продължаваха да се появяват навсякъде. Все още едва мога да повярвам какво успяхме да направим. Честно казано, няма думи за този момент. Има толкова много емоции“, заяви Хил

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И докато хиляди излязоха по улиците на парагвайските градове, за да празнуват остраняването на четирикратните световни шампиони, вратарят отправи ново послание към родината си. Играчът на мача заяви, че е посветил наградата на племенника си, който е тежко болен и се намира в болница.

„Тази специална награда е за племенника ми, който е тежко болен и се намира в болница. Надяваме се да оздравее скоро, а аз му обещах, че ще му посветя тази награда, ако бъда избран за играч на мача“, каза Гил, без да дава подробности за заболяването.

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Снимки: Gettyimages