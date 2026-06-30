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Героят на Парагвай: Беше истински филм на ужасите

  • 30 юни 2026 | 09:00
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Вратарят на парагвайския национален отбор по футбол Орландо Хил pазказа какво е работил преди мача с Германия, след като страната му изхвърли изхвърли именития си европейски съперник от Световното първенство. Парагвайците удържаха 1:1 в редовното време, а след това при дузпите триумфираха с 4:3. Високият 198 см страж, който пази в първенството на Аржентина за Сан Лоренсо, е проучил и проверил всеки детайл на германските изпълнители на дузпи. Той спаси изстрелите на Кай Хаверц и Ник Волтемаде, преди Джонатан Та да прати топката високо над горната греда и така Германия да отпадне за първи път след наказателни удари на Мондиал.

Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи
Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

На въпроса дали героичните му изяви при дузпите се дължат на инстинкт или на внимателна подготовка, Гил отговори пред парагвайския вестник „ABC“: „Анализирах всеки играч, всеки аспект на играта, всеки детайл и Слава Богу, успях да спася две дузпи, което се оказа решаващо за класирането“.

Снажният вратар беше оставил шансовете на Парагвай живи още в редовното време продълженията, когато отби изстрели пак на Хаверц и Волтемаде. Но също така казва, че никак не му е било лесно.

„Беше наистина като филм на ужасите – аз спасявах, но германците просто продължаваха да се появяват навсякъде. Все още едва мога да повярвам какво успяхме да направим. Честно казано, няма думи за този момент. Има толкова много емоции“, заяви Хил

Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал
Кошмарът за Германия продължава с трето поредно и общо четвърто ранно отпадане на Мондиал

И докато хиляди излязоха по улиците на парагвайските градове, за да празнуват остраняването на четирикратните световни шампиони, вратарят отправи ново послание към родината си. Играчът на мача заяви, че е посветил наградата на племенника си, който е тежко болен и се намира в болница.

„Тази специална награда е за племенника ми, който е тежко болен и се намира в болница. Надяваме се да оздравее скоро, а аз му обещах, че ще му посветя тази награда, ако бъда избран за играч на мача“, каза Гил, без да дава подробности за заболяването.

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Снимки: Gettyimages

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