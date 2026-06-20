Реал Мадрид с официална позиция за Майкъл Олисе и отношенията с Байерн

Реал Мадрид излезе с официално изявление, за да опровергае информациите от последните дни, които го свързваха с интерес към крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. „Белият балет“ уверява, че не е поддържал „никакъв пряк или непряк контакт“ с футболиста, неговите представители или хора от обкръжението му.

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Изявлението идва след седмица, в която името на Олисе доминираше в новините около трансферите на Реал. Множество медии определиха французина като една от големите цели на клуба за следващото лято, като се споменаваха суми, вариращи между 150 и 220 млн. евро. В текста клубът подчертава „отличните институционални отношения“, които поддържа с Байерн. Мадридският гранд изразява съжаление за разпространението на спекулации, които не отговарят на действителността.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

Съобщението засяга и един съществен момент: и двата клуба споделят убеждението, че всеки евентуален интерес към играч на другата страна трябва първо да бъде обсъден между самите клубове, в съответствие с принципите на институционална лоялност, които според Реал Мадрид исторически са ръководили връзката между двете институции.

"Предвид появилите се в различни медии информации за предполагаем интерес от страна на нашия клуб към играча на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, Реал Мадрид желае да заяви, че не е поддържал никакъв пряк или непряк контакт с упоменатия футболист, неговите представители или хора от обкръжението му.

🚨💣 REAL MADRID OFFICIAL STATEMENT:



“In response to reports in various media outlets regarding an alleged interest from our club in Bayern Munich player Michael Olise, Real Madrid CF wishes to state that it has not had any direct or indirect contact with the aforementioned… pic.twitter.com/nzql5q2eQy — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 20, 2026

Реал Мадрид също така иска да подчертае отличните институционални отношения, които поддържа с Байерн (Мюнхен), с когото споделя дълга история на взаимно уважение, сътрудничество и възхищение, и съжалява за разпространението на спекулации, които не отговарят на действителността.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement deny any agreement on personal terms with Michael Olise, pointing at relationship with FC Bayern.



“In response to reports in various media outlets regarding an alleged interest from our club in Bayern Munich player Michael Olise, Real Madrid CF… pic.twitter.com/8XJbKRfK5K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Двата клуба винаги са поддържали връзка, основана на доверие и взаимно уважение, което се отразява, наред с други аспекти, в споделеното убеждение, че всеки евентуален интерес към играч, принадлежащ на другия клуб, трябва да бъде обсъден на първо място между самите клубове, в съответствие с принципите на институционална лоялност, които исторически са ръководили отношенията между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид", гласи цялото съобщение на "лос бланкос".

Ръководителите на Байерн многократно са заявявали публично и частно, че крилото не се продава и не обмислят преговори за неговото напускане. Олисе, който има договор до 2029 г., беше избран за "Играч на сезона" в Бундеслигата, след като записа 22 гола и 31 асистенции в 52 мача. Освен това баварският клуб възнамерява да започне преговори за подновяването на договора му.

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