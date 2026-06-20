Реал Мадрид с официална позиция за Майкъл Олисе и отношенията с Байерн

Реал Мадрид излезе с официално изявление, за да опровергае информациите от последните дни, които го свързваха с интерес към крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. „Белият балет“ уверява, че не е поддържал „никакъв пряк или непряк контакт“ с футболиста, неговите представители или хора от обкръжението му.
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Изявлението идва след седмица, в която името на Олисе доминираше в новините около трансферите на Реал. Множество медии определиха французина като една от големите цели на клуба за следващото лято, като се споменаваха суми, вариращи между 150 и 220 млн. евро. В текста клубът подчертава „отличните институционални отношения“, които поддържа с Байерн. Мадридският гранд изразява съжаление за разпространението на спекулации, които не отговарят на действителността.
Съобщението засяга и един съществен момент: и двата клуба споделят убеждението, че всеки евентуален интерес към играч на другата страна трябва първо да бъде обсъден между самите клубове, в съответствие с принципите на институционална лоялност, които според Реал Мадрид исторически са ръководили връзката между двете институции.
"Предвид появилите се в различни медии информации за предполагаем интерес от страна на нашия клуб към играча на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, Реал Мадрид желае да заяви, че не е поддържал никакъв пряк или непряк контакт с упоменатия футболист, неговите представители или хора от обкръжението му.
Реал Мадрид също така иска да подчертае отличните институционални отношения, които поддържа с Байерн (Мюнхен), с когото споделя дълга история на взаимно уважение, сътрудничество и възхищение, и съжалява за разпространението на спекулации, които не отговарят на действителността.
Двата клуба винаги са поддържали връзка, основана на доверие и взаимно уважение, което се отразява, наред с други аспекти, в споделеното убеждение, че всеки евентуален интерес към играч, принадлежащ на другия клуб, трябва да бъде обсъден на първо място между самите клубове, в съответствие с принципите на институционална лоялност, които исторически са ръководили отношенията между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид", гласи цялото съобщение на "лос бланкос".
Ръководителите на Байерн многократно са заявявали публично и частно, че крилото не се продава и не обмислят преговори за неговото напускане. Олисе, който има договор до 2029 г., беше избран за "Играч на сезона" в Бундеслигата, след като записа 22 гола и 31 асистенции в 52 мача. Освен това баварският клуб възнамерява да започне преговори за подновяването на договора му.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google