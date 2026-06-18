Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

След привличането на левия бек Марк Кукурея от Челси и халфа Бернардо Силва от Манчестър Сити, днес Реал Мадрид обяви своя трети голям входящ трансфер от Премиър лийг. Става въпрос за подписването с централния бранител Ибрахима Конате, който пристига като свободен агент от Ливърпул.

От клуба единствено обявиха, че договорът на френския национал е до лятото на 2030-а. Според Николо Скира обаче в споразумението е включена опция за още една кампания, като годишната заплата на играча е в размер на 10 млн. евро. 27-годишният Конате прекара пет сезона в Ливърпул, който го купи от РБ Лайпциг за 40 млн. евро. През този период защитникът записа общо 183 мача със 7 гола и 4 асистенции за мърсисайдци, с които спечели пет трофея: по веднъж титлата на Англия, Купа на ФА и Къмюнити Шийлд, както и два пъти Карабао Къп.

Official Announcement: Konaté. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 18, 2026

Очакванията са следващото обявено ново попълнение на Реал Мадрид да бъде десният халф-бек на Интер Дензъл Дъмфрис чрез активиране на откупната му клауза в размер на 20 млн. евро. Междувременно, според Скира „лос бланкос“ вече са се разбрали с полузащитника Енцо Фернандес за шестгодишен договор, като предстои да бъде направена голяма оферта на Челси за него.

🚨✅️ OFFICIAL: All the Completed "HERE WE GO" Transfers so far this season for Real Madrid:



⚪️🇵🇹 Jose Mourinho — From Benfica €25m

⚪️ 🇪🇸 Marc Cucurella — From Chelsea €80m

⚪️ 🇫🇷 Konate — From Liverpool Free

⚪️ 🇳🇱 Denzel Dumfries — From Inter £50m

⚪️ 🇵🇹Bernardo Silva — From… pic.twitter.com/73s8VSAQcX — Whizz (@_CFCWhizz) June 14, 2026

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