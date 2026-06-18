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Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
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След привличането на левия бек Марк Кукурея от Челси и халфа Бернардо Силва от Манчестър Сити, днес Реал Мадрид обяви своя трети голям входящ трансфер от Премиър лийг. Става въпрос за подписването с централния бранител Ибрахима Конате, който пристига като свободен агент от Ливърпул.

От клуба единствено обявиха, че договорът на френския национал е до лятото на 2030-а. Според Николо Скира обаче в споразумението е включена опция за още една кампания, като годишната заплата на играча е в размер на 10 млн. евро. 27-годишният Конате прекара пет сезона в Ливърпул, който го купи от РБ Лайпциг за 40 млн. евро. През този период защитникът записа общо 183 мача със 7 гола и 4 асистенции за мърсисайдци, с които спечели пет трофея: по веднъж титлата на Англия, Купа на ФА и Къмюнити Шийлд, както и два пъти Карабао Къп.

Очакванията са следващото обявено ново попълнение на Реал Мадрид да бъде десният халф-бек на Интер Дензъл Дъмфрис чрез активиране на откупната му клауза в размер на 20 млн. евро. Междувременно, според Скира „лос бланкос“ вече са се разбрали с полузащитника Енцо Фернандес за шестгодишен договор, като предстои да бъде направена голяма оферта на Челси за него.

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