Операция “Олисе” в Реал Мадрид зависи от евентуална продажба на Валверде или Чуамени

“Ще представим оферта от 150 милиона евро за играч от отбор в Шампионската лига“. С тези думи Флорентино Перес хвърли истинска бомба по време на предизборната си кампания в предаването „Horizonte“ на Икер Хименес. Журналистът директно попита за играча на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, но тогавашният кандидат отрече. В крайна сметка офертата беше насочена към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес, а „дюшекчиите“ отговориха с подигравка в социалните мрежи.

Понякога обаче нещата не са такива, каквито изглеждат. Към днешна дата изглежда очевидно, че предложението за Алварес е било блъф. Целта е била по-скоро да се усложни евентуалното отиване на аржентинеца в Барселона (предвид войнствената позиция на Флорентино по „случая Негрейра“), отколкото реален интерес, пише “Марка”.

Всъщност всички следи водят към Олисе – голямата сензация на сезона в Шампионската лига и част от страховитото нападателно трио на Байерн (заедно с Хари Кейн и Луис Диас). Той притежава няколко качества, които го превръщат в идеалното попълнение за Реал Мадрид: отлично партньорство с Мбапе (както се видя при първия гол на Франция срещу Сенегал), позиция на дясно крило (която е проблемна за мадридчани) и харизмата и спортния потенциал да се противопостави на „ефекта Ламин“ – големия коз на Барселона, с който отне последните две титли на Реал.

Задачата обаче няма да е лесна. Байерн не е клуб, който продава, а точно обратното. „Ако Флорентино Перес иска да ни изпрати оферта, което все още не се е случило, може да си спести труда“, заяви Херберт Хайнер, президент на германския клуб, след като името на Олисе се появи като опция за Реал. „Белият балет“ все още пази тези 150 милиона евро, но изглежда ясно, че привличането на Олисе от „Алианц Арена“ ще струва повече. Реал Мадрид дори е готов да повиши офертата си над 200 милиона евро, с таван около 220 милиона.

Въпреки стабилното финансово състояние на Реал, парите не са безкрайни. Поради тази причина не е изключена и някоя значима продажба в халфовата линия за следващия сезон. Защитата вече се преструктурира (Карвахал и Алаба напуснаха), а нападението се счита за недосегаемо, като клубът вярва, че Мбапе, Винисиус и Белингам трябва да останат офанзивните лидери. Така погледите се насочват към играчи като Федерико Валверде или Орелиан Чуамени, които попаднаха под светлината на прожекторите след сбиването си на тренировъчната база „Валдебебас“.

Ще бъде ли достатъчна оферта от над 200 милиона? Във футбола е ясно, че играчите играят там, където искат. А Олисе има голям поддръжник в Реал Мадрид, и то не кой да е. След като стана голмайстор номер едно в историята на Франция, Килиан Мбапе не спести похвалите си за своя съотборник. „С Майкъл е супер лесно, защото той винаги играе с вдигната глава. С него просто трябва да му предложиш решение, линия за пас, и той го вижда. Знаех го и беше страхотно“, коментира нападателят на Реал след победата над Сенегал, открита с прецизен вертикален пас на играча на Байерн към него. Една естествена и ефективна връзка, която липсваше в Реал през миналия сезон.

Операцията по привличането на Олисе, голямата мечта на Флорентино, е независима от тази за Енцо Фернандес, която в клуба се разглежда като по-нископрофилна. Желанието на аржентинеца да премине в Реал е добре известно, както и проблемите му в Челси през миналия сезон, където дори беше изваден от състава след явен флирт с „белия балет“. В Мадрид знаят, че това няма да е евтина сделка, но ще бъде по-лесна от тази за Олисе, която ще се сблъска с традиционната гордост на Байерн. Баварците винаги затрудняват максимално напускането на големите си звезди и освен това могат да се конкурират с Реал при предлагането на атрактивни финансови условия.

Това са различни, но вече задействани операции, които трябва да бъдат черешката на тортата в амбициозния проект на Реал за сезон 26/27. С Жозе Моуриньо като треньор, три потвърдени трансфера (Кукурея, Бернардо Силва и Конате) и четвърти напът (Дъмфрис), остава да бъдат привлечени поне още двама играчи, за да се изгради отбор, способен да се бори за всички трофеи.

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