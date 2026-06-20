Предстоят нови преговори за Нико Пас, Реал Мадрид има два различни плана

Предстоят нови преговори между Реал Мадрид и Комо за бъдещето на атакуващия халф Нико Пас, който в момента е на Мондиал 2026 с екипа на Аржентина, съобщават водещите италиански журналисти.

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Очаква се в четвъртък или петък представители на Комо да пътуват до испанската столица за преговори с Реал. Опцията за обратно закупуване на стойност 9 млн. евро изтича на 30 юни и мадридчани планират да я активират, след което вероятно ще се опитат да продадат 21-годишния играч в Премиър лийг. Другият вариант, на който са готови от “Кралския клуб”, е да купят Пас и веднага да го продадат отново на “езерняците” за 60 млн. евро. В такъв случай “лос бланкос” ще си запазят правото да си върнат аржентинеца срещу 80 млн. евро. Италианците обаче не са склонни на подобно развитие, като се надяват на различно споразумение, разчитайки на желанието на самия футболист да остане в състава на Сеск Фабрегас.

🚨🇦🇷 Como and Real Madrid are set to meet next week to discuss Nico Páz situation.



Nico prefers to stay at Como but Real Madrid are in control of the situation.



Real want to re-structure the deal, Como still happy with current conditions.



🎥🇮🇹 https://t.co/f2qF7Nx5x1 pic.twitter.com/duYAigq8hF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Междувременно, съгражданите на Реал от Атлетико - Лука Да Куня проявяват интерес към капитана на Комо Лука Да Куня. Неговият клуб обаче няма никакво намерение да се разделя с него, като дори е постигнато споразумение с полузащитника за удължаването на договора му.

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Снимки: Gettyimages