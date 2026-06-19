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Кукурея: На Реал Мадрид не може да се откаже, щастлив съм и сега искам да спечелим в неделя

  • 19 юни 2026 | 12:54
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Испанският национал Марк Кукурея говори за преминаването си от Челси в Реал Мадрид. Левият бек бързо е взел решение да премине в 15-кратния клубен шампион на Европа, въпреки че сега на дневен ред са изявите му с националния отбор на Испания на Мондиал 2026.

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

"Всичко беше решено за ден и половина или два. За мен това е дори по-добре - всичко се случи бързо, без излишни главоболия. Имаше различни варианти, но когато се появи Реал Мадрид, дори не се замислих. Това е уникална възможност. Да играеш за Реал Мадрид е голяма чест и не много футболисти могат да кажат това. Този клуб има много специална магия. Дори не знам как да го обясня. Животът преминава през различни етапи.

Трябваше да взема важно решение и не се съмнявам, че е било правилно. Всеки футболист мечтае да играе на най-високо ниво и за велики клубове. Когато си дете, мечтаеш да играеш за най-добрите отбори в света и мисля, че Реал Мадрид е един от тези отбори. Това е клубът с най-много титли от Шампионската лига. Да приключа сделката преди това беше много важно, защото на Мадрид е невъзможно да се откаже. А сега се фокусирам върху преживяването, защото това може да е последното ми Световно първенство и искам да му се насладя на 100%", каза защитникът на пресконференция в град Чатануга, Тенеси.

27-годишният Марк Кукурея е юноша на Барселона, но няма изиграни мачове за първия състав на испанския шампион. „В крайна сметка трябва да се уважават всички мнения. Всеки си има свое. Благодарен съм за всичко, което преживях в Барселона, но в живота има етапи. Когато Мадрид те поиска, е много трудно да откажеш. Не се съмнявах, че това е правилната стъпка, и съм много щастлив от това решение.“

Вече по-фокусиран върху националния отбор, той коментира: „Най-важното е, че основата е същата. Имаше някои промени, но групата е същата от доста време. Има играчи, които вече натрупаха повече опит от Европейското първенство, като Ламин и Нико, които изиграха важни мачове за своите отбори. Отборът е по-зрял, има амбиция и желание да се представи силно тук.

„Не гледам много футбол – продължи испанският национал, – но Франция има много високо ниво, достигна до последните финали и започна силно. Все пак сме едва след първия мач, трябва да видим как ще се адаптираме и как ще се справяме с трудностите. Ние не започнахме така, както ни се искаше, но турнирът е дълъг. Дано успеем да спечелим следващия мач и оттам нататък да растем.“

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