Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

Реал Мадрид излезе с официално съобщение, в което обявява, че клубът е представил пред УЕФА доклад, изготвен от правния отдел на клуба, относно т.нар. случай "Негреира“. Документът е адресиран до дисциплинарните органи на европейската футболна централа.

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„В споменатия документ клубът информира УЕФА за наличието на съществени доказателства, които убедително подкрепят вече известните от самото начало индикации за продължителни във времето, непрозрачни и лишени от всякаква проверима обосновка плащания, извършени от футболен клуб Барселона към бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите към Кралската испанска футболна федерация, Хосе Мария Енрикес Негреира, чрез различни фирмени структури“, се казва в съобщението на Реал Мадрид.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Изявлението продължава с изключително остри думи по адрес на случая, определен от Флорентино Перес като „най-тежкия в историята на спорта“. „Реал Мадрид подчертава, че от гледна точка на спортното дисциплинарно право тези факти представляват системен риск от най-висока степен за честността на състезанията, тъй като разкриват съществуването на структура за неправомерно влияние върху съдийската гилдия, несъвместима с основните принципи на състезателна равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и непредсказуемост на спортния резултат.“

В този контекст Реал Мадрид настоява за незабавното възобновяване на дисциплинарното производство, образувано преди време от УЕФА. Клубът смята за „неприемливо тази ситуация да се е проточила във времето, тъй като нейното продължаване сериозно компрометира доверието във футбола, неговите институции и ръководители“. Поради това „кралският клуб“ изисква „твърд, образцов и незабавен отговор в спортен аспект, независимо от развитието на текущите съдебни процедури“.

🚨 REAL MADRID STATEMENT:



Real Madrid C. F. communicates that, in relation to the so-called 'Negreira Case', he has presented to UEFA a letter addressed to its disciplinary bodies.



In this letter, the club has informed UEFA of the existence of relevant evidence that… pic.twitter.com/xTQkCzzhsp — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 17, 2026

От Реал призовават УЕФА, „в упражняването на своите собствени, автономни и независими правомощия, да предприеме съответните дисциплинарни и възстановителни мерки с цел гарантиране на почтеността, прозрачността и правилното функциониране на състезанията, без това в никакъв случай да замества функцията на държавните съдебни органи или да предрешава наказателната квалификация на фактите“. В тази връзка Реал Мадрид, който е конституиран като частен обвинител в текущото наказателно производство, ще продължи да предприема съответните действия на всеки етап от процеса.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement on Negreira case.



Real Madrid C. F. communicates that, in relation to the so-called 'Negreira Case', he has presented to UEFA a letter addressed to its disciplinary bodies.



In this letter, the club has informed UEFA of the existence of… pic.twitter.com/9vIJmrXXqB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

„Реал Мадрид потвърждава своя ангажимент към защитата на основните ценности на спорта и ще продължи да инициира всички необходими действия, за да гарантира, че подобни деяния няма да останат ненаказани“, завършва официалното съобщение на клуба.

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