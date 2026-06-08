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Президентът на Байерн охлади мераците на Флорентино: Не си прави труда, Олисе не е за продан

  • 8 юни 2026 | 12:08
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Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер охлади амбицията на Флорентино Перес да привлече звездата на баварците Майкъл Олисе. Както е известно, новият стар президент на Реал Мадрид обяви през миналата седмица, че ако спечели изборите, което вече е факт, ще отправи оферта от 150 млн. евро за голяма европейска звезда.

Рeaл Мадрид е готов да счупи трансферния си рекорд за Олисе, Байерн обаче не смята да продава
Рeaл Мадрид е готов да счупи трансферния си рекорд за Олисе, Байерн обаче не смята да продава

Макар и да отрече, че става дума за играча на Байерн, то според водещите медии в Европа Перес има предвид именно френското крило на германския гранд.

Президентът на баварците обаче бе категоричен и заяви вчера на среща с фенове на тима: “Майкъл Олисе е играч на Байерн (Мюнхен) и има дългосрочен договор. Ние не сме клуб, който продава играчи. Ако Флорентино Перес иска да ни отправи оферта – което досега не се е случило – може да си спести усилията”.

Хайнер коментира и контузията на таланта на Байерн Ленарт Карл, който отпадна от Световното първенство: “Разбира се, изпитвам огромно съжаление за Ленарт, който се развиваше чудесно. За толкова млад играч участието на Световното първенство е, естествено, най-голямото събитие. Всички ние бихме искали да го видим на Световното, защото Леннарт е пример за една прекрасна история: само за един сезон от академията на Байерн директно на Световното първенство. Той показва какво е възможно в Байерн.

Изпратих му съобщение по WhatsApp и му казах, че сега трябва да гледа напред, независимо колко голямо е разочарованието. Защото пред него има страхотно бъдеще. Леннарт получава най-доброто медицинско лечение при нас и има пример в собствения си отбор за това колко бързо нещата могат да се подобрят: Алекс Павлович беше изключен от състава точно преди Евро 2016 преди две години – а днес е титуляр в националния отбор”.

Президентът на Байерн не пожела да се впусне в конкретика относно трансферите на баварците през лятото, като каза само, че германците няма да правят нищо “лудо”.

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