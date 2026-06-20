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Новият ас на Мароко отказа да потвърди за Байерн

  • 20 юни 2026 | 12:15
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Исмаел Сайбари не пожела да коментира потенциален свой трансфер в Байерн (Мюнхен), след като отново се разписа за националния отбор на Мароко на Световното първенство при победата с 1:0 над Шотландия. Нападателят бе точен и при равенството 1:1 с Бразилия по-рано на турнира.

Германският шампион се интересува от 25-годишния футболист на ПСВ Айндховен, като се твърди, че той вече е преминал медицински прегледи, проведени в базата на Мароко за Мондиал 2026, пише агенция ДПА.

Сайбари обаче избегна въпросите за трансфера с простото „Благодаря“, като каза, че е много доволен от представянето си.

„Това е най-хубавият момент в кариерата ми, защото мечтаех да играя за страната си на мондиал, откакто бях малко момче. Постигнах го. Сега вкарах два гола за страната си. Просто съм щастлив“, заяви мароканският национал и потвърди, че тимът на Мароко има големи амбиции на шампионата в Северна Америка.

„Имаме цели, за които ще се борим. Можем да стигнем далеч“, вярва Исмаел Сайбари, цитиран от БТА.

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