Въпреки думите на Перес: Именно Олисе е играчът, за който Реал подготвя многомилионна оферта?

Въпреки думите на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, че Майкъл Олисе не е визираният от него играч, за който се подготвя многомилионна оферта, то според английския “Telegraph” именно френското крило на Байерн (Мюнхен) е желаният от боса на “лос бланкос” футболист.

"Марка": Всички пътища водят към ПСЖ, Флорентино ще иска една от звездите на парижани

Изданието твърди, че Реал е готов да предложи 150 млн. евро за Олисе, стига Перес бъде преизбран за президент на клуба.

Флорентино по-рано заяви, че ако спечели изборите в неделя, ще отправи оферта за нов играч, който е истински “галактико” - още следващия вторник. Той не го назова, но отбеляза, че не играе във Висшата английска лига, а е в топ клуб в Шампионската лига.

Real Madrid will launch an audacious €150m bid for Michael Olise if Florentino Pérez is reelected as club president.



In the exchanges with the media, Pérez publicly denied that Olise was the target, but @TeleFootball understands the Bayern winger is exactly who he was talking… pic.twitter.com/kz62Q3ug4W — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 5, 2026

Кандидатът за президент публично отрече, че Олисе е въпросният играч, но според източника точно крилото на Байерн е футболистът, за когото Перес е говорил. Реал Мадрид също се интересува от халфовете на Пари Сен Жермен Жоао Невеш и Витиня, но Олисе е приоритетната цел на Перес за момента, ако спечели изборите.

Договорът на французина с шампиона на Германия е до лятото на 2029 година. Със сигурност Байерн (Мюнхен) пък няма никакво намерение да се разделя с френската звезда, който направи брутален сезон с 22 гола и 31 асистенции в общо 52 мача за баварците.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago