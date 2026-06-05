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Въпреки думите на Перес: Именно Олисе е играчът, за който Реал подготвя многомилионна оферта?

  • 5 юни 2026 | 14:59
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Въпреки думите на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, че Майкъл Олисе не е визираният от него играч, за който се подготвя многомилионна оферта, то според английския “Telegraph” именно френското крило на Байерн (Мюнхен) е желаният от боса на “лос бланкос” футболист.

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Изданието твърди, че Реал е готов да предложи 150 млн. евро за Олисе, стига Перес бъде преизбран за президент на клуба.

Флорентино по-рано заяви, че ако спечели изборите в неделя, ще отправи оферта за нов играч, който е истински “галактико” - още следващия вторник. Той не го назова, но отбеляза, че не играе във Висшата английска лига, а е в топ клуб в Шампионската лига.

Кандидатът за президент публично отрече, че Олисе е въпросният играч, но според източника точно крилото на Байерн е футболистът, за когото Перес е говорил. Реал Мадрид също се интересува от халфовете на Пари Сен Жермен Жоао Невеш и Витиня, но Олисе е приоритетната цел на Перес за момента, ако спечели изборите.

Договорът на французина с шампиона на Германия е до лятото на 2029 година. Със сигурност Байерн (Мюнхен) пък няма никакво намерение да се разделя с френската звезда, който направи брутален сезон с 22 гола и 31 асистенции в общо 52 мача за баварците.

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Снимки: Imago

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