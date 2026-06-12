Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Южна Корея - Чехия
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ протяга ръце към Олисе

ПСЖ протяга ръце към Олисе

  • 12 юни 2026 | 06:30
  • 289
  • 0
ПСЖ протяга ръце към Олисе

Победителят в Шампионска лига от последните два сезона Пари Сен Жермен е заинтересован да придобие крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе това лято, пише "Екип".

Парижкият клуб вярва, че може да убеди френския национал да се присъедини към тях. Финансовите съображения няма да бъдат пречка за ПСЖ. Освен това, потенциалното напускане на нападателя Брадли Баркола би могло да улесни трансфера на Олисе.

Миналия сезон Олисе участва в 52 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 150 милиона евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вратарят на ЮАР: Поемам вината за първия гол

Вратарят на ЮАР: Поемам вината за първия гол

  • 12 юни 2026 | 03:27
  • 455
  • 0
Раул Хименес: Този гол е за баща ми

Раул Хименес: Този гол е за баща ми

  • 12 юни 2026 | 02:57
  • 585
  • 0
Агире: Първата стъпка винаги е най-трудна

Агире: Първата стъпка винаги е най-трудна

  • 12 юни 2026 | 02:21
  • 744
  • 0
Селекционерът на ЮАР: Изиграхме добър мач

Селекционерът на ЮАР: Изиграхме добър мач

  • 12 юни 2026 | 01:50
  • 895
  • 0
Алварадо: Невероятно бе да играя в мач от такъв мащаб

Алварадо: Невероятно бе да играя в мач от такъв мащаб

  • 12 юни 2026 | 01:19
  • 386
  • 0
Киньонес: Доволен съм, че отбелязах първия гол на Световното

Киньонес: Доволен съм, че отбелязах първия гол на Световното

  • 12 юни 2026 | 00:45
  • 393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 43777
  • 134
Южна Корея 2:1 Чехия, пълен обрат (гледайте на живо)

Южна Корея 2:1 Чехия, пълен обрат (гледайте на живо)

  • 12 юни 2026 | 04:29
  • 5112
  • 7
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 37794
  • 26
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 19653
  • 41
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
  • 18854
  • 17
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 98940
  • 127