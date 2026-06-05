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Рeaл Мадрид е готов да счупи трансферния си рекорд за Олисе, Байерн обаче не смята да продава

  • 5 юни 2026 | 19:20
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От Реал Мадрид са готови да предложат космическа оферта на Байерн (Мюнхен) за звездата на баварците Майкъл Олисе, съобщават все повече от водещите спортни медии и журналисти в Европа.

Въпреки думите на Перес: Именно Олисе е играчът, за който Реал подготвя многомилионна оферта?
Въпреки думите на Перес: Именно Олисе е играчът, за който Реал подготвя многомилионна оферта?

Оказва се, че въпреки думите на Флорентино Перес, че не визира Олисе да е играчът, за който готви оферта от 150 млн. евро при спечелване на президентските избори, то именно френското крило е най-желаният от боса на Реал Мадрид футболист. Причината в разминаването между думите на Перес и намеренията му е, че Флорентино не е искал да обявява публично интереса си към Олисе преди да е влязъл в контакт с ръководството на Байерн.

Трансферният експерт Фабрицио Романо съобщава още, че Флорентино Перес буквално се е “влюбил” в Майкъл Олисе по време на 1/4-финалите от Шампионската лига между Байерн и Реал Мадрид, при които баварците продължиха напред. Босът на “лос бланкос” смята, че френското крило би бил идеален за схемата на Жозе Моуриньо и възнамерява да изпита германците с оферта от 150 млн. евро във вторник. Самият португалец, който ще е новият наставник на Реал Мадрид, също е настоявал за привличането на Олисе.

Така Реал е готов да счупи трансферния си рекорд в името на това да привлече френския национал, който направи брутален сезон с 22 гола и 31 асистенции в общо 52 мача за Байерн. Както е известно, рекордният трансфер на Реал Мадрид бе през 2023 г., когато от Борусия (Дортмунд) за 103 млн. евро бе привлечен Джуд Белингам.

Същевременно обаче “Билд” съобщава, че ръководителите на Байерн нямат никакво намерение да се разделят с Олисе. Шефовете на баварците са единодушни, че французинът е непродаваем, дори и за много по-сериозна сума от 150 млн. евро. Байерн не е и по никакъв начин притиснат до стената, тъй като договорът на Олисе е до лятото на 2029 г.

Припомнят се и реплики на почетния президент на Байерн Ули Хьонес, който след финала за Купата на Германия срещу Щутгарт (3:0), се обърна пред медиите към Жозе Моуриньо, който гледа двубоя на живо. „Може и с пет очи да гледа Олисе, но няма да го получи. Той остава непродаваем. Надявам се да не се срещна с него (б.ред. - Моуриньо), защото можеше да си спести пътуването от Мадрид”, каза в типичния си стил Хьонес.

Карл-Хайнц Румениге, също член на Надзорния съвет на Байерн, добави: „За играч като Олисе няма цена, която би ни накарала да трепнем.“

Журналистът Матео Морето от “Марка” съобщава също, че Байерн няма да приемат не само оферта от 150 млн. евро за Олисе, но дори и такава за 200 млн. евро. В клуба са убедени, че трябва да задържат играча, друг е въпросът как ще реагира самият футболист на възможността да заиграе за Реал Мадрид.

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Снимки: Imago

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