Рeaл Мадрид е готов да счупи трансферния си рекорд за Олисе, Байерн обаче не смята да продава

От Реал Мадрид са готови да предложат космическа оферта на Байерн (Мюнхен) за звездата на баварците Майкъл Олисе, съобщават все повече от водещите спортни медии и журналисти в Европа.

Въпреки думите на Перес: Именно Олисе е играчът, за който Реал подготвя многомилионна оферта?

Оказва се, че въпреки думите на Флорентино Перес, че не визира Олисе да е играчът, за който готви оферта от 150 млн. евро при спечелване на президентските избори, то именно френското крило е най-желаният от боса на Реал Мадрид футболист. Причината в разминаването между думите на Перес и намеренията му е, че Флорентино не е искал да обявява публично интереса си към Олисе преди да е влязъл в контакт с ръководството на Байерн.

🚨 Florentino Pérez plans to launch €150m official bid on Tuesday for Michael Olise.



Despite denying his name live, the main star in president’s mind is Olise — as @JBurtTelegraph @jfelixdiaz report.



Bayern’s Uli Hoeneß said in May “no chance to sell, not even for €200m”. pic.twitter.com/hWnO9xjHGT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Трансферният експерт Фабрицио Романо съобщава още, че Флорентино Перес буквално се е “влюбил” в Майкъл Олисе по време на 1/4-финалите от Шампионската лига между Байерн и Реал Мадрид, при които баварците продължиха напред. Босът на “лос бланкос” смята, че френското крило би бил идеален за схемата на Жозе Моуриньо и възнамерява да изпита германците с оферта от 150 млн. евро във вторник. Самият португалец, който ще е новият наставник на Реал Мадрид, също е настоявал за привличането на Олисе.

Така Реал е готов да счупи трансферния си рекорд в името на това да привлече френския национал, който направи брутален сезон с 22 гола и 31 асистенции в общо 52 мача за Байерн. Както е известно, рекордният трансфер на Реал Мадрид бе през 2023 г., когато от Борусия (Дортмунд) за 103 млн. евро бе привлечен Джуд Белингам.

Florentino Pérez 'fell in love' with Michael Olise during the Champions League quarterfinal between Bayern and Real Madrid. He believes he would be perfect for José Mourinho's system and intends to test Bayern with a €150m bid on Tuesday. Bayern have always maintained that Olise… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 5, 2026

Същевременно обаче “Билд” съобщава, че ръководителите на Байерн нямат никакво намерение да се разделят с Олисе. Шефовете на баварците са единодушни, че французинът е непродаваем, дори и за много по-сериозна сума от 150 млн. евро. Байерн не е и по никакъв начин притиснат до стената, тъй като договорът на Олисе е до лятото на 2029 г.

Припомнят се и реплики на почетния президент на Байерн Ули Хьонес, който след финала за Купата на Германия срещу Щутгарт (3:0), се обърна пред медиите към Жозе Моуриньо, който гледа двубоя на живо. „Може и с пет очи да гледа Олисе, но няма да го получи. Той остава непродаваем. Надявам се да не се срещна с него (б.ред. - Моуриньо), защото можеше да си спести пътуването от Мадрид”, каза в типичния си стил Хьонес.

🚨 CONFIRMED: Jose Mourinho told Florentino Perez he wants Michael Olise. @diarioas pic.twitter.com/WOzYKxfViY — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 5, 2026

Карл-Хайнц Румениге, също член на Надзорния съвет на Байерн, добави: „За играч като Олисе няма цена, която би ни накарала да трепнем.“

Bayern will not entertain bids for Michael Olise, not for €150m, and not even for €200m. The club is determined to keep him. It remains to be seen what will be the player's reaction to Madrid's offer [@MatteMoretto] pic.twitter.com/LfLuGSL2eZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 5, 2026

Журналистът Матео Морето от “Марка” съобщава също, че Байерн няма да приемат не само оферта от 150 млн. евро за Олисе, но дори и такава за 200 млн. евро. В клуба са убедени, че трябва да задържат играча, друг е въпросът как ще реагира самият футболист на възможността да заиграе за Реал Мадрид.

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Снимки: Imago