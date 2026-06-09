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  3. Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

  • 9 юни 2026 | 08:15
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Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан даде своята оценка за представянето на крилото Майкъл Олисе, който отбеляза хеттрик в приятелския мач срещу Северна Ирландия, спечелен с 3:1. Срещата беше част от подготовката на "петлите" за Световно първенство.

„Точно от такъв Олисе ще имаме нужда. Майкъл се откроява след сезона, който направи в Байерн и в националния отбор. Той постигна голям напредък и е изпълнен с увереност. Освен това, знае как да полага усилия, а това е важно“, заяви Дешан.

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Олисе стана първият френски национал от Мишел Платини през 1984 година, който бележи хеттрик, без да играе като централен нападател.

„Петлите“ ще започнат участието си в турнира в група "I", където техни съперници ще бъдат отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия.

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Снимки: Gettyimages

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