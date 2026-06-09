Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан даде своята оценка за представянето на крилото Майкъл Олисе, който отбеляза хеттрик в приятелския мач срещу Северна Ирландия, спечелен с 3:1. Срещата беше част от подготовката на "петлите" за Световно първенство.

„Точно от такъв Олисе ще имаме нужда. Майкъл се откроява след сезона, който направи в Байерн и в националния отбор. Той постигна голям напредък и е изпълнен с увереност. Освен това, знае как да полага усилия, а това е важно“, заяви Дешан.

Франция показа класа в последната си контрола на родна земя в историческа вечер за Дешан, Олисе блести за "петлите"

Олисе стана първият френски национал от Мишел Платини през 1984 година, който бележи хеттрик, без да играе като централен нападател.

„Петлите“ ще започнат участието си в турнира в група "I", където техни съперници ще бъдат отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия.

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Снимки: Gettyimages