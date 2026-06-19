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  3. Решение на аржентински национал вбеси хората в Реал Мадрид

Решение на аржентински национал вбеси хората в Реал Мадрид

  • 19 юни 2026 | 15:11
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Решението на Нико Пас да остане в Комо през сезон 2026/2027 е предизвикало недоволство в Реал Мадрид, тъй като испанският гранд иска аржентинецът да се завърне на „Бернабеу“, освен ако клубът от Серия А не плати 60 милиона евро, пише италианският вестник "Кориере дело Спорт". По-рано тази седмица испанският испанския "АС" обяви, че Пас е решил да остане в тима на Комо за още една година, като се има предвид, че Реал Мадрид привлича няколко опитни играчи, включително Бернардо Силва, което ще повиши конкуренцията за титулярно място в полузащита през следващия сезон.

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На този етап италианският отбор и Реал продължават преговорите, за да определят най-добрата трансферна формула. Мадридчани все още имат опция да си върнат футболиста до 2027 година и са предупредили Комо, че единственият начин да задържат Пас за постоянно е като плати 60 милиона евро. В същото време Нико Пас е част от националния отбор на Аржентина на Световното първенство. Халфът замени звездата на тима Лионел Меси при успеха над Алжир и поигра десетина минути за "албиселесте".

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