Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

От Реал Мадрид официално обявиха привличането на Бернардо Силва, който пристига от Манчестър Сити като свободен агент. Договорът на 31-годишния халф е до лятото на 2028-а, но се предполага, че има и опция да бъде удължен с още един сезон.

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Португалският национал прекара девет години като част от състава на “гражданите”, като през последната кампания именно той носеше капитанската им лента. Силва си тръгва от “Етихад” след общо 460 мача със 76 гола и 77 асистенции. Броят му трофеи със Сити е впечатляващ: 19. Отличията му с “небесносините” са 1 трофей в Шампионската лига, шест титли в Премиър лийг, три Купи на ФА, пет Купи на лигата, три суперкупи на Англия и един трофей от Световното клубно първенство.

Official Announcement: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 17, 2026

Любопитното е, че през последните седмици Силва беше много близо до двата големи съперника на Реал. Първо той беше смятан за бъдещо попълнение на Барселона, а след това се очакваше да подпише с Атлетико Мадрид. Според AS обаче мечтата на опитния халф е била да премине на “Бернабеу”, като много пъти неговият агент Жорже Мендеш неуспешно го е предлагал на “лос бланкос”. В крайна сметка, цялата ситуация се е променила със завръщането на Жозе Моуриньо начело на тима, като наставникът настоял за неговото привличане.

🚨 BREAKING: Bernardo Silva's DREAM was to JOIN Real Madrid.



Jorge Mendes offered the player MULTIPLE times, but Real Madrid ALWAYS said they were NOT interested.



José Mourinho’s arrival CHANGED everything and when Bernardo knew, he told Jorge Mendes to get it DONE. @jfelixdiaz pic.twitter.com/BUJY7sJE8S — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 17, 2026

Така Силва се превърна във второто попълнение на мадридчани след началото на втория престой на Специалния в отбора. Преди това беше обявен трансферът на Марк Кукурея от Челси, а много скоро ще бъдат потвърдени и споразуменията с Ибрахима Конате от Ливърпул и Дензъл Дъмфрис от Интер.

𝐎𝐍𝐋𝐘 €𝟖𝟎𝐌 🤯💰



Real Madrid have signed 4 𝙎𝙏𝘼𝙍 𝙋𝙇𝘼𝙔𝙀𝙍𝙎 while spending only €80M combined on them 👀



🇳🇱 Denzel Dumfries - €20M

🇫🇷 Ibrahima Konaté - €0

🇵🇹 Bernardo Silva - €0

🇪🇸 Marc Cucurella - €60M



That’s some business 👏 pic.twitter.com/jkZkwubNdf — 433 (@433) June 14, 2026

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