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Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 17 юни 2026 | 12:27
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От Реал Мадрид официално обявиха привличането на Бернардо Силва, който пристига от Манчестър Сити като свободен агент. Договорът на 31-годишния халф е до лятото на 2028-а, но се предполага, че има и опция да бъде удължен с още един сезон.

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Португалският национал прекара девет години като част от състава на “гражданите”, като през последната кампания именно той носеше капитанската им лента. Силва си тръгва от “Етихад” след общо 460 мача със 76 гола и 77 асистенции. Броят му трофеи със Сити е впечатляващ: 19. Отличията му с “небесносините” са 1 трофей в Шампионската лига, шест титли в Премиър лийг, три Купи на ФА, пет Купи на лигата, три суперкупи на Англия и един трофей от Световното клубно първенство.

Любопитното е, че през последните седмици Силва беше много близо до двата големи съперника на Реал. Първо той беше смятан за бъдещо попълнение на Барселона, а след това се очакваше да подпише с Атлетико Мадрид. Според AS обаче мечтата на опитния халф е била да премине на “Бернабеу”, като много пъти неговият агент Жорже Мендеш неуспешно го е предлагал на “лос бланкос”. В крайна сметка, цялата ситуация се е променила със завръщането на Жозе Моуриньо начело на тима, като наставникът настоял за неговото привличане.

Така Силва се превърна във второто попълнение на мадридчани след началото на втория престой на Специалния в отбора. Преди това беше обявен трансферът на Марк Кукурея от Челси, а много скоро ще бъдат потвърдени и споразуменията с Ибрахима Конате от Ливърпул и Дензъл Дъмфрис от Интер.

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