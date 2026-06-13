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Мбапе: Олисе е изключителен играч и страхотен човек

  • 13 юни 2026 | 12:47
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Френският нападател Килиан Мбапе говори за добрите взаимоотношения със съотборника си в националния отбор Майкъл Олисе.

„Той има елегантност и визия за играта. Разбирам се много добре с него. Майкъл е интроверт. Не говори много, но краката му говорят вместо него. Олисе е изключителен играч и освен това е страхотен човек“, цитира думите на Мбапе L'Equipe.

27-годишният Мбапе играе за Реал Мадрид. През сезон 2025/26 той отбеляза 42 гола и направи 7 асистенции в 44 мача. 24-годишният Олисе се състезава за Байерн (Мюнхен). През сезон 2025/26 крилото отбеляза 22 гола и даде 31 асистенции в 52 мача. Френският национален отбор участва на Световното първенство по футбол.

Турнирът се провежда от 11 юни до 19 юли в Мексико, САЩ и Канада. „Петлите“ ще играят срещу Сенегал, Норвегия и Ирак в груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages

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