Себайос и Реал се разбраха: халфът си тръгва като свободен агент, защото е нежелан от Моуриньо

Дани Себайос напуска Реал Мадрид като свободен агент, след като се отказа от последната година от контракта си с кралския клуб, съобщи "Ас". Изданието добавя, че фаворит за неговия подпис в момента е Бетис.

От няколко години Себайос е на прага на това да си тръгне, но сега драмата около бъдещето му приключва. Испанецът не влиза в плановете на новия треньор Жозе Моуриньо, който е изискал от ръководството бързо да реши въпрос с бъдещето на 29-годишния полузащитник.

Бетис се опитва от доста време да си върне Себайос и сега ще има възможност да го направи, защото няма да има нужда да плаща никаква трансферна сума на Реал. Аякс също имаше интерес към него, но испанецът отказа на нидерландския гранд, защото също иска да се завърне в Андалусия. Според "Ас" Бетис ще предложи доста дълъг договор на Себайос, който ще бъде за срок от четири или пет години, за да може така да го компенсира заради това, че се лиши от заплатата си на "Сантиаго Бернабеу" за последната година от контракта си.

Реал го привлече именно от Бетис през 2017 година, като оттогава Себайос изигра 215 мача за "белите" и спечели всички възможни трофеи - три отличия от Шампионската лига (2018, 2022 и 2024), две титли от Ла Лига (2022 и 2024), една Купа на краля (2023), три Световни клубни първенства (2017, 2018 и 2022), една Междуконтинентална купа (2024), две Суперкупи на УЕФА (2022 и 2024) и три Суперкупи на Испания (2018, 2022 и 2024), което го прави един от испанските играчи с най-много трофеи в клуба през последното десетилетие.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos to leave Real Madrid as free agent. Decision made.



Ceballos, ready for new chapter as he’s not part of José Mourinho’s plans.



Real Betis one of the clubs keen after Ajax tried in May, as @diarioas reports.



It’s over between Real and Ceballos. 💔👋🏼 pic.twitter.com/B0OkJ0IeHm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

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