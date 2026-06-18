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Официално: Ливърпул с първи трансфер при Ираола

  • 18 юни 2026 | 21:11
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Официално: Ливърпул с първи трансфер при Ираола

Ливърпул обяви привличането на испанския национал Виктор Муньос от Осасуна. Бившият шампион на Англия активира откупната му клауза от 40 млн. евро, а договорът на футболиста е до 2032 година. От “Анфийлд” все пак уточняват, че играчът трябва да получи работна виза.

Реал Мадрид пък, чийто юноша е таланта, ще получи половината от тези 40 млн. евро заради клауза в контракта. Мърсисайдци ще се издължат на две вноски.

Муньос може да играе и на крилото, и зад централния нападател.

22-годишният офанзивен състезател става първото попълнение на Ливърпул след идването на новия мениджър Андони Ираола. Муньос беше на крачка от трансфер в Нюкасъл, но в крайна сметка “червените” се оказаха по-бързи в преговорите.

През миналия сезон Муньос изигра 36 мача за Осасуна, отбелязвайки 7 гола, към които добави и 5 асистенции.

В момента той е с националния тим на Испания на Мондиала.

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