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Вратарят на Кабо Верде с над седем милиона нови последователи: Това е лудост

  • 16 юни 2026 | 15:59
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Вратарят на националния отбор на Кабо Верде Возиня се сдоби с над 7 милиона нови последователи в социалните мрежи, след като героичните му изяви не позволиха на Испания да отбележи гол. Двата състава завършиха при равенство 0:0 на Световното първенство в Северна Америка, а опитният страж определи случващото се като истинска лудост. 40-годишният футболист демонстрира невероятно представяне, а в следващите часове последователите му в Instagram надхвърлиха 7 милиона.

За сравнение само петима английски футболни национали на Мондиал 2026 имат повече фенове в платформата - Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд, Хари Кейн, Букайо Сака и Деклан Райс.

„Това е лудост, не го очаквах“, заяви Возиня в подкаста Men in Blazers. „Нещата се развиват бързо в Instagram, но не повярвах. Все още не вярвам, но положението е такова, каквото е. Благодаря на всички. Световното първенство е най-голямата сцена във футбола и мечтата на всяко дете е един ден да бъде тук. Когато вдъхновяваме следващото поколение, винаги е хубаво. Да чуя децата да казват, че един ден искат да бъдат Возиня, аз съм много благодарен“, коментира още ветеранът.

Возиня направи седем ключови спасявания срещу еврошампиона Испания, а единственият вратар над 40 години, който е правил повече в мач от Световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия срещу Бразилия през 1986-а. Националът на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на Световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира.

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