Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си мач от Мондиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група “Н”, в която са още Уругвай и Саудитска Арабия, и започва в 19:00 часа българско време.

“Ла Фурия Роха” е един от най-големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010 година, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014-а отпадна още в груповата фаза, а през 2018-а и 2022-ра стигна едва до 1/8-финалите.

Тимът на Луис де ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни мача без загуба в редовното време и продълженията (б.ред. - във финала за Лигата на нациите испанците отстъпиха на Португалия след изпълнение на дузпи). В последната си контрола преди Мондиал 2026 Испания победи с 3:1 Перу, а преди това направи 1:1 с Ирак. За първи път в историята "Ла Фурия Роха" ще се изправи срещу Кабо Верде.

Африканският тим може да е тотален аутсайдер в този сблъсък, но в последните си две проверки записа две победи с по 3:0 - срещу Сърбия и Бермуда. Интересното е, че “сините акули” имат само една загуба в 13 мача срещу съперници от Европа.

Ламин Ямал и Нико Уилямс се завърнаха към пълноценни тренировки с Испания в края на миналата седмица, като двамата се възстановиха от скорошни контузии. Въпреки това те няма да започнат като титуляри, което бе потвърдено от Луис де ла Фуенте. Най-вероятно двамата ще се включат от пейката на по-късен етап от срещата. Подобна е ситуацията и с Виктор Муньос. Така очакванията са в предни позиции да започнат Феран Торес, Алекс Баена и Микел Оярсабал.

Педро Поро вероятно ще бъде предпочетен отдясно на отбраната. Фабиан Руис, Родри и Педри ще бъдат тримата халфове.

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В състава на Кабо Верде няма кадрови проблеми преди този сблъсък. Райън Мендес е най-резултатният голмайстор на отбора за всички времена, като е отбелязал 22 гола в 97 мача. 36-годишният футболист ще бъде титуляр и срещу Испания. На върха на атаката ще бъде Дайлон Ливраменто, който има седем попадения в 22 двубоя. Логан Коща от Виляреал ще бъде титуляр в защита.

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