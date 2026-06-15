40-годишен вратар сътвори история срещу Испания

Вратарят на Кабо Верде Возиня не само, че впечатли с изявите си при нулевото реми срещу европейския първенец Испания, но и записа рекорд.

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Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на Световно първенство. Возиня се отчете с общо седем спасявания в мача, като шест от тях бяха в наказателното поле. Така представителят на Кабо Верде също така е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне шест спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле.

40 - Cabo Verde's 40-year-old goalkeeper Vozinha is the oldest goalkeeper to keep a clean sheet on his FIFA World Cup debut, making seven saves against Spain.



Heroic. pic.twitter.com/Y5yFXfrKYt — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Освен това на последните три издания на турнира само още трима играчи на неговия пост са правили поне по седем спасявания: мексиканецът Гийермо Очоа с 9 срещу Германия през 2018-а, камерунецът Девис Епаси със 7 срещу Бразилия през 2022-ра и австралиецът Патрик Бийч срещу Турция преди няколко дни. Логично, именно Возиня беше избран за Играч на мача, а в социалните мрежи веднага натрупа популярност фактът, че той стартира професионалната си кариера чак на 25 години в клуб от Ангола.

Vozinha, TAKE A BOW. 👏🇨🇻



No goalkeeper has made more saves from inside the box AND kept a clean sheet in a World Cup game since 2018 than Vozinha (6).



He completed seven saves total in Cape Verde's historic 0-0 draw with Spain, which makes him just the fourth keeper to make 7+… pic.twitter.com/GT0YxPKcJP — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

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Снимки: Gettyimages