Гави се нареди до иконата Пеле

Халфът на Барселона Гави се превърна в едва шестият футболист в историята, който е взел участие на две световни първенства преди да навърши 21 години.
Испанският национал попадна в стартовия състав на Луис де ла Фуенте за първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, завършил 0:0.
На предишното Световно първенство Гави игра и в четирите двубоя на Испания.
С това си постижение той се нареди до легендата Пеле, както и до други известни имена в историята на футбола. Преди него това са правили само Норман Уайтсайд, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Самюел Ето'о.
Снимки: Gettyimages