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  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Гави се нареди до иконата Пеле

Гави се нареди до иконата Пеле

  • 15 юни 2026 | 21:51
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Халфът на Барселона Гави се превърна в едва шестият футболист в историята, който е взел участие на две световни първенства преди да навърши 21 години.

Испанският национал попадна в стартовия състав на Луис де ла Фуенте за първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, завършил 0:0.

На предишното Световно първенство Гави игра и в четирите двубоя на Испания.

С това си постижение той се нареди до легендата Пеле, както и до други известни имена в историята на футбола. Преди него това са правили само Норман Уайтсайд, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Самюел Ето'о.

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Снимки: Gettyimages

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