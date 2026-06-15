Гави се нареди до иконата Пеле

Халфът на Барселона Гави се превърна в едва шестият футболист в историята, който е взел участие на две световни първенства преди да навърши 21 години.



Испанският национал попадна в стартовия състав на Луис де ла Фуенте за първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, завършил 0:0.

Gavi is the 6th player to feature in two World Cup's at or below the age of 21:



◎ Pelé

◎ Norman Whiteside

◎ Rigobert Song

◎ Salomon Olembe

◎ Samuel Eto'o.

◉ Gavi



What a talent. 👏



[@OptaJoe] pic.twitter.com/JhGhMVDk12 — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

На предишното Световно първенство Гави игра и в четирите двубоя на Испания.



С това си постижение той се нареди до легендата Пеле, както и до други известни имена в историята на футбола. Преди него това са правили само Норман Уайтсайд, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Самюел Ето'о.

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Снимки: Gettyimages