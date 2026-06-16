Дерой и Ларос Дуарте: Видяхме родителите си да плачат, чувството е трудно да се опише.

Националите на Кабо Верде - футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте и неговият брат Ларос Дуарте, разказаха за невероятния момент, в който се изправиха срещу младата звезда на Испания Ламин Ямал и съотборниците му при историческия дебют на страната на Световно първенство. Братята Дуарте разкриха, че не са се чувствали заплашени от неговото присъствие.

Докато повечето защитници биха се притеснявали от гледката Ямал да загрява, Дерой Дуарте заяви, че съотборниците му са били готови да неутрализират тийнейджъра.

„Чуваш всички фенове да аплодират и усещаш от аурата му, че идва сериозен играч“, коментира Дерой пред ESPN и допълни: „Но в първия момент, в който докосна топката, нашият ляв бек и ляво крило се концентрираха върху него. И знаехме, че днес той няма да направи нищо.“

За Ларос и Дерой Дуарте равенството 0:0 е дълбоко емоционален семеен етап. Ларос започна мача като титуляр и игра около час преди да бъде заменен от брат си - смяна, която донесе смесени чувства, но и изключителна гордост.

„Беше малко лудо, тъй като в идеалния случай искаш да си заедно с брат си на терена. От момента, в който излязох, станах зрител и тогава напрежението наистина започва“, заяви Ларос и продължи: „На терена всъщност не го осъзнаваш. Когато мачът започне, е купон.“

Значението на резултата беше изписано по лицата на всички фенове на Кабо Верде на трибуните, включително и на родителите на братята.

„Видяхме родителите си да плачат. Чувството е трудно да се опише. Това е нещо, за което просто мечтаеш“, казаха още братята, които въпреки увереността си, признаха огромното качество в редиците на Испания: „Когато някой се обърне или подаде красив пак, наистина си мислиш това е световна класа.“

Вниманието на сочения за аутсайдер се е изострило от трудностите на други малки нации на Мондиал 2026, подобно на Кюрасао, чийто тим отстъпи с 1:7 от Германия предишната вечер.

„Осъзнаваш - това можеше да сме ние. Но когато започнахме мача, бяхме стабилни. Погледнах часовника, видях, че играем от 20 минути и нещата вървят добре. От този момент знаех, че наистина има какво да се спечели“, обясни Ларос.

Братята Дуарте вярват, че това е само началото на пътя на Кабо Верде на шампионата в Северна Америка, въпреки всички, които ги отписаха преди началото на турнира. „Можем да се борим за повече. Всички ни даваха малки шансове, но винаги сме имали увереността, че можем да продължим напред“, заключиха Дерой и Ларос.

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Снимки: Imago