Лошото начало се превърна в традиция за Испания

Един от големите фаворити за трофея на Световното първенство по футбол през 2026 г., тимът на Испания, отново разочарова феновете си на старта на груповата фаза. "Ла Фурия" не успя да победи дебютанта Кабо Верде и направи равенство 0:0. Статистиката показва отрезвяваща тенденция – иберийците не успяват да спечелят първия си мач в четири от последните пет Мондиала. Този кошмарен старт на големи форуми вече се превръща в неприятна традиция за тях.

Черната серия започна през 2010 г. с шокираща загуба от Швейцария (0:1), премина през катастрофалното 1:5 от Нидерландия през 2014 г. и зрелищното равенство 3:3 с Португалия през 2018 г. Единственото изключение в този период бе разгромната победа със 7:0 над Коста Рика през 2022 г. Сега кошмарът се завърна с пълна сила, след като испанците отново допуснаха грешна стъпка и завършиха наравно 0:0 срещу тима на Кабо Верде.

🚨 Spain have now FAILED to win their opening World Cup game in four of their last five tournaments:



❌ 2010: 0-1 vs Switzerland

❌ 2014: 1-5 vs Netherlands

🤝 2018: 3-3 vs Portugal

✅ 2022: 7-0 vs Costa Rica

🤝 2018: 0-0 vs Cape Verde



A NIGHTMARE start for the European… pic.twitter.com/1xoVt2SVMa — Squawka (@Squawka) June 15, 2026

Историята обаче показва, че лошият старт на Мондиал не винаги означава лошо крайно развитие на турнира. Най-добрият пример за това е именно титлата на Испания от Южна Африка през 2010 г., когато отборът вдигна златните медали въпреки загубата в първия мач. Световните първенства са маратон, а не спринт, така че момчетата на Луис де ла Фуенте все още имат време да коригират грешките си.

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Снимки: Gettyimages