Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Лошото начало се превърна в традиция за Испания

Лошото начало се превърна в традиция за Испания

  • 15 юни 2026 | 21:19
  • 113
  • 0

Един от големите фаворити за трофея на Световното първенство по футбол през 2026 г., тимът на Испания, отново разочарова феновете си на старта на груповата фаза. "Ла Фурия" не успя да победи дебютанта Кабо Верде и направи равенство 0:0. Статистиката показва отрезвяваща тенденция – иберийците не успяват да спечелят първия си мач в четири от последните пет Мондиала. Този кошмарен старт на големи форуми вече се превръща в неприятна традиция за тях.

Черната серия започна през 2010 г. с шокираща загуба от Швейцария (0:1), премина през катастрофалното 1:5 от Нидерландия през 2014 г. и зрелищното равенство 3:3 с Португалия през 2018 г. Единственото изключение в този период бе разгромната победа със 7:0 над Коста Рика през 2022 г. Сега кошмарът се завърна с пълна сила, след като испанците отново допуснаха грешна стъпка и завършиха наравно 0:0 срещу тима на Кабо Верде.

Историята обаче показва, че лошият старт на Мондиал не винаги означава лошо крайно развитие на турнира. Най-добрият пример за това е именно титлата на Испания от Южна Африка през 2010 г., когато отборът вдигна златните медали въпреки загубата в първия мач. Световните първенства са маратон, а не спринт, така че момчетата на Луис де ла Фуенте все още имат време да коригират грешките си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

  • 15 юни 2026 | 18:46
  • 632
  • 0
Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 4969
  • 1
Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

  • 15 юни 2026 | 18:06
  • 1125
  • 3
Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

  • 15 юни 2026 | 17:33
  • 11022
  • 4
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 26198
  • 133
Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

  • 15 юни 2026 | 17:10
  • 7807
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 26198
  • 133
Съставите на Белгия и Египет, рожденикът Салах е титуляр

Съставите на Белгия и Египет, рожденикът Салах е титуляр

  • 15 юни 2026 | 20:55
  • 1366
  • 0
Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

  • 15 юни 2026 | 18:38
  • 15279
  • 73
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 10713
  • 22
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 16482
  • 139
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 12282
  • 42