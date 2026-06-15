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  3. Буквално за минути: вратарят на Кабо Верде стана знаменитост в социалните мрежи

Буквално за минути: вратарят на Кабо Верде стана знаменитост в социалните мрежи

  • 15 юни 2026 | 22:56
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Вратарят на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи след мача си срещу Испания на Световно първенство Мачът завърши наравно 0:0, а 40-годишният вратар отрази седем удара и беше обявен за играч на мача.

Преди мача той имаше 46 000 последователи, но след двубоя срещу Испания броят на последователите му се увеличи до 2 милиона. 

40-годишен вратар сътвори история срещу Испания
40-годишен вратар сътвори история срещу Испания

"Беше страхотен мач. Работихме невероятно усилено за този момент и тази мечта. Много сме горди. Знаехме, че няма да е лесно. Дойдохме на Световното първенство, за да се състезаваме. Знам, че някои хора си мислят, че сме малък и слаб отбор, но ние сме тук, за да се борим и да дадем всичко от себе си“, сподели след двубоя Возиня.

Стражът играе за португалския втородивизионен Шавеш. Договорът му изтича на 30 юни и той ще стане свободен агент. Преди това Возиня е носил екипите на АЕЛ Лимасол, Тренчин, Зимбру и Жил Висенте.

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Снимки: Imago

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