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  3. Де ла Фуенте: Липсваше ни свежест

Де ла Фуенте: Липсваше ни свежест

  • 15 юни 2026 | 21:27
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте запази спокойствие след неочакваната грешна стъпка на старта на Мондиал 2026. “Ла Роха” направи нулево равенство с дебютанта Кабо Верде, но опитният специалист не смята, че тимът е разочаровал с играта си.

“Важното е да останем постоянни и да следваме идеите, които изповядваме. Да, може би не бяхме достатъчно прецизни в завършващата фаза. Това беше от онези мачове, в които създаваше много положения, но ги пропускаш”, заяви Де ла Фуенте.

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Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

“Вероятно ни липсваше и малко свежест. Кабо Верде е много организиран отбор. Те се прибраха в нисък блок още от самото начало и беше трудно да стигаме до чисти позиции. На моменти успявахме, но трябваше да движим топката по-бързо”, продължи наставникът на Испания.

“Със сигурност не ни липсваше желание. Отправихме много удари, но топката просто не искаше да влезе във вратата”, отбеляза Де ла Фуенте.

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Ламин Ямал и Нико Уилямс постепенно навлизат в ритъм. В следващия мач вероятно ще получат повече минути и ще са по-опасни за противника”, добави наставникът на европейския шампион.

Във втория кръг от груповата фаза Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия.

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Снимки: Gettyimages

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