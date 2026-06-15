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  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Родри: Срещу такива отбори се играе много трудно

Родри: Срещу такива отбори се играе много трудно

  • 15 юни 2026 | 21:39
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Халфът на Испания Родри коментира резултата от първия мач в груповата фаза на Световното първенство срещу Кабо Верде, завършил изненадващо 0:0.

„Това беше мач, който изискваше търпение. Те се прибраха в защита още от самото начало. Създадохме положения, но не успяхме да вкараме. Трудно е срещу отбор, който играе с нисък блок“, заяви Родри.

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Испанците отправиха 27 удара (7 в очертанията на вратата), създадоха положения за 2,29 очаквани гола (xG) и притежаваха топката в 74% от времето, но така и не са успяха да отбележат.

Другите отбори в група "H" са Уругвай, Саудитска Арабия и Кабо Верде. Следващият мач на Испания е на 21 юни срещу тима на Саудитска Арабия.

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Снимки: Gettyimages

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