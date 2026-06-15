Фенове на Барса освиркаха Кукурея

Привърженици на Барселона изразиха гнева си към Марк Кукурея по време на мача на Испания срещу Кабо Верде от Световно първенство.

По време на първото полувреме на срещата от груповата фаза на Мондиал 2026 част от феновете по трибуните освиркваха Кукурея при всяко негово докосване до топката. Освен това, към него бяха отправени и скандирания „Юда“.

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Според информация на "Атлетик", тези действия са дело на привърженици на Барселона. Причината за тяхната реакция е трансферът на защитника в Реал Мадрид.

Днес мадридският гранд официално обяви привличането на Кукурея от Челси срещу сумата от 55 милиона евро, с допълнителни 5 милиона под формата на бонуси. Левият бек е юноша на Барселона, като беше част от каталунския клуб в периода между 2012 и 2020 година.

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Снимки: Gettyimages