Оярсабал: Трябва да запазим спокойствие и да не полудяваме

Нападателят на Испания Микел Оярсабал не изигра особено добър мач срещу Кабо Верде (0:0) на Световното първенство. Това реми бе доста неочаквано, но той смята, че не е станало нещо фатално и е нужно спокойствие, а не полудяване.

„Без това да беше най-добрият ни мач, имахме достатъчно положения, за да може в някое от тях нещата да се развият в наша полза. Те обаче също си свършиха работата, знаеха много добре какво правят. Сега трябва да запазим спокойствие и да не полудяваме, само защото нещата не се развиха напълно добре. Продължаваме напред към следващия двубой", заяви Оярсабал.

След това той обърна повече внимание на следващия мач със Саудитска Арабия.

„Всеки мач е сам за себе си. В края на краищата, през първите минути, при онези положения, които имаш – като гредата на Феран... ако едно влезе, мачът става съвсем друг. Ще анализираме нещата и ще видим какво можем да подобрим, защото имаме пространство за надграждане“, убеден е нападателят.

Той смята, че сега най-важното е в отбора да има спокойствие, а не паника.

„В някои моменти може да е имало известно прибързване, но това е част от футбола. Трябва да вдъхнем спокойствие на всички – на младите, на тези, които по-рядко са били в подобни ситуации. Сега е моментът да бъдем единни, да вярваме в себе си и да знаем, че сме способни да се справим заедно, без да изпадаме в паника“, завърши голаджията.

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Снимки: Gettyimages