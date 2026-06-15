Съставите на Испания и Кабо Верде, играчи на Лудогорец и Монтана са на пейката

Европейският първенец Испания се изправя срещу африканския дебютнат Кабо Верде в Атланта в първия мач на двата отбора от група “Н” на Мондиал 2026.
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо
Луис де ла Фуенте е поставил на вратата на Испания любимеца си Унай Симон въпреки наличието на Давид Рая и Жоан Гарсия. Като десен бек е предпочетен Маркос Йоренте пред Педро Поро. Останалите трима титуляри в защита са според очакванията: Пау Кубарси, Аймерик Лапорт и Марк Кукурея. Халфовата линия е от трима полузащитници: Педри, капитана Родри и Фабиан Руис. Така няма място в стартовия състав за атакуващия халф Дани Олмо. Голямата изненада пък е включването на Гави като ляво крило, а Ламин Ямал и Нико Уилямс са на пейката заради скорошните им контузии. Така отдясно ще атакува Феран Торес, а в центъра на нападението е поставен Микел Оярсабал.
Бубиста е подредил състава на Кабо Верде в 4-2-3-1 с централен нападател Дайлон Ливраменто, който е подкрепян предимно от Джоване Кабрал, Джамайро Монтейро и Райън Мендес. На пейката са вратарят на Монтана Марсио да Роса и халфът на Лудогорец Дерой Дуарте, както и бившата звезда на Левски Гари Родригес.
Испания: Симон, Йоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Родри, Фабиан, Педри, Торес, Оярсабал, Гави
Кабо Верде: Возиня, Морейра, Лопес, Диней, С. Кабрал, Л. Дуарте, К. Пина, Дж. Кабрал, Монтейро, Мендес, Ливраменто