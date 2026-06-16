Дани Олмо: Вече нямаме право на грешка

Халфът на Испания Дани Олмо се обърна към феновете чрез публикация в социалните мрежи след мача от първия кръг на груповата фаза на Световно първенство срещу Кабо Верде (0:0).

„Дебютът не беше такъв, какъвто искахме. Разбираме какво направихме добре и какво трябва да подобрим. На Световно първенство нямаш право на грешка – тук всичко е на максимум. Показахме на какво сме способни и ще го докажем отново. Не се съмнявайте – с този отбор докрай. Напред, Испания“, написа Олмо.

Срещата завърши при нулево равенство, въпреки пълното превъзходство на испанците. Те отправиха 27 удара (седем в очертанията на вратата), създадоха положения за 2,29 очаквани гола (xG) и владееха топката през 74% от времето.

Испания е в група "E", а следващият мач на тима е на 18 юни срещу Уругвай.

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Снимки: Imago