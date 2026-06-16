Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, СЛЕД БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Дани Олмо: Вече нямаме право на грешка

Дани Олмо: Вече нямаме право на грешка

  • 16 юни 2026 | 00:11
  • 84
  • 0

Халфът на Испания Дани Олмо се обърна към феновете чрез публикация в социалните мрежи след мача от първия кръг на груповата фаза на Световно първенство срещу Кабо Верде (0:0).

„Дебютът не беше такъв, какъвто искахме. Разбираме какво направихме добре и какво трябва да подобрим. На Световно първенство нямаш право на грешка – тук всичко е на максимум. Показахме на какво сме способни и ще го докажем отново. Не се съмнявайте – с този отбор докрай. Напред, Испания“, написа Олмо.

Срещата завърши при нулево равенство, въпреки пълното превъзходство на испанците. Те отправиха 27 удара (седем в очертанията на вратата), създадоха положения за 2,29 очаквани гола (xG) и владееха топката през 74% от времето.

Испания е в група "E", а следващият мач на тима е на 18 юни срещу Уругвай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

  • 15 юни 2026 | 18:46
  • 887
  • 0
Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

Дешан: Разполагаме с огромен потенциал, но фаворитът е друг

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 6770
  • 2
Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

  • 15 юни 2026 | 18:06
  • 1458
  • 4
Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

  • 15 юни 2026 | 17:33
  • 17165
  • 6
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 38250
  • 206
Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

  • 15 юни 2026 | 17:10
  • 11603
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Супер включване на Лукаку помогна на Белгия за точка срещу Египет

Супер включване на Лукаку помогна на Белгия за точка срещу Египет

  • 15 юни 2026 | 23:58
  • 12936
  • 30
Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

  • 15 юни 2026 | 20:56
  • 38250
  • 206
Съставите на Саудитска Арабия и Уругвай

Съставите на Саудитска Арабия и Уругвай

  • 16 юни 2026 | 00:00
  • 696
  • 1
Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

  • 15 юни 2026 | 18:38
  • 22947
  • 119
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 17048
  • 48
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 20382
  • 159