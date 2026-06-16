В Испания се нахвърлиха на Де ла Фуенте и националите след издънката с Кабо Верде

В Испания логично не приеха никак добре изненадващото нулево равенство на "Ла Фурия" с абсолютния дебютант Кабо Верде в откриващия мач от Мондиал 2026. Местната преса не пести критиките си към селекционера Луис де ла Фуенте и звездите на отбора.

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

"Катастрофален старт", гласи заглавието на "Марка". "Внезапно бедствие сполетя Испания в Атланта. Един непознат отбор, лишен от футбол, идеи и ресурси, се оказа неспособен да отбележи гол на Кабо Верде – ентусиазиран тим, който поднесе голямата изненада на това Световно първенство. Закъснелият ход с включването на Ламин Ямал и Нико Уилямс в търсене на златото не даде резултат.

Атланта стана сцена на спортно чудо, сякаш аматьор от кварталната зала е победил най-добрия Рафа Надал. Испания постави Кабо Верде на футболната карта. Колосалното разочарование от дебюта обаче може да бъде поправено в съблекалнята. Дебютът на Испания се очакваше с нетърпение, след като отборът бе сочен за фаворит за титлата на турнир, който е лабиринт, в който надеждността често се губи. Тук се вписва и Де ла Фуенте, който сякаш изгуби часовника си при извършването на смените. Това беше и картината на мача за Испания – отбор без компас", добавя "Марка".

"Разочароващ старт за Испания на Световното първенство", гласи статия на "Мундо Депортиво". "Планът на испанците се пропука още от самото начало. Тимът играеше с ниско темпо, предвидимо разиграване на топката и малко решения срещу един добре организиран, прибран и много дисциплиниран в защита съперник. Гави, позициониран като крило, почти не оказа влияние, а Педри не успя да наложи обичайния си контрол в средата на терена".

"Испания се изложи срещу Кабо Верде: безидейна игра в отсъствието на Ламин", гласи оценката на "Ас". "Много подавания, но малко голови положения. Всъщност, нито едно. Испания се изправи срещу отбора на Кабо Верде, който се бе окопал в защита под ръководството на Бубиста, а вратарят Возиня блестеше със спасяванията си. На „Ла Фурия“ обаче ѝ липсваше свежест и най-вече острота в атака. Отборът показа твърде безидейна игра, в която най-ярко се отличи Кукурея, който бе най-острият играч на терена", добавя мадридското издание.

Все пак испанските медии добавят още, че е твърде рано да се правят категорични изводи и да се губят надежди. Припомня се, че през триумфалната 2010 г. "Ла Фурия" стартира с поражение от Швейцария в първия, но впоследствие грабна световната титла.

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Снимки: Imago