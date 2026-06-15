Немислимо: Оярсабал удари историческо дъно

Микел Оярсабал, който с победния си гол донесе европейската титлата на Испания преди две години, пристигна на Мондиала сега със самочувствието на един от фаворитите за голмайсторския приз. Към началото на мача срещу Кабо Верде централният нападател имаше 25 гола и 11 асистенции за националния тим, но едва ли си е представял, че ще запише невероятен антирекорд, присъщ на играчи от най-слабите отбори.

Оказа се, че през първия половин час на срещата той не е докоснал топката нито веднъж. Такова нещо не се е случвало на никой футболист в мач от мондиал от финалите в Англия през 1966 година насам.

Иначе след този “сух” първи половин час за него в оставащото време до почивката той игра 12 пъти с топката.

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