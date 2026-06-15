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  3. Треньорът на Кабо Верде: Когато си организиран, можеш да спреш и най-добрите

Треньорът на Кабо Верде: Когато си организиран, можеш да спреш и най-добрите

  • 15 юни 2026 | 23:23
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Селекционерът на Кабо Верде Бубища коментира равенството 0:0 с Испания в дебютния мач на тима на Световното първенство.

„Това означава всичко за моята страна. Искахме светът да види как играе нашият национален отбор. Ние сме издръжливи“, заяви Бубища.

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„Сълзите на Возиня бяха от бушуващите в него емоции. Това е плод на много дълга и тежка работа. Защитавахме се отлично. Возиня е с нас от много години, но не обичам да отличавам отделни играчи. Той беше спокоен, защото останалите играчи пред него работеха добре.“

Бубища също така коментира представянето на по-малките отбори на турнира: „Трябва да поздравим отборите, които се смятат за по-слаби. Те работят много добре. Футболът в момента е много изравнен. Организацията позволява да се конкурираш с най-добрите. Испания владееше топката, но това не означава, че контролираше мача. Бихме искали да атакуваме повече, както го направихме в края на срещата.“

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„Испанският национален отбор е фантастичен. Можем само да се гордеем с това, което направихме в първия си мач на световно първенство“, добави треньорът.

„Не губим разсъдъка си. Уругвай е труден отбор, но ние винаги вярваме в нашия стил на игра. Имаме три много сложни мача, но сме смели. Равенството с отбор като Испания ни дава още повече стабилност и увереност. Знаем, че можем да се конкурираме на това ниво, с такива съперници. Точно това искахме да докажем“, завърши Бубища.

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Снимки: Gettyimages

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