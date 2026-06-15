Возиня: Днес осъществихме една мечта

Вратарят на Кабо Верде Возиня бе героят на своя тим в мача с Испания от Световното първенство (0:0). Неговите отлични намеси под рамката помогнаха на тима му да спечели ценна точка срещу един от фаворитите в турнира. 40-годишният страж призна, че това е било сбъдната мечта.

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"Това беше страхотно представяне на целия отбор. Работихме много за този момент. Днес осъществихме една мечта. Тя е заслуга на всички играчи. Много сме щастливи. Знаехме, че няма да е никак лесно срещу един от най-добрите национални отбори в света. Тръгваме си с равенство и трябва да сме доволни. Сега трябва да продължим да работим", заяви Возиня..

"Мечтах за този момент през целия си живот, работех за такива сцени. Днес успях да съм тук и да помогна на отбора с опита си, така че съм много щастлив", допълни вратарят.

"Много удовлетворяващо е (стадионът да скандира името ти). Благодаря на феновете, които бяха тук на стадиона, както и на всички сънародници", завърши ветеранът.

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Снимки: Gettyimages