Невероятната статистика, която прави постижението на Кабо Верде още по-значимо

Испания доминираше в мача си срещу Кабо Верде, но така и не успя да стигне до победата. Срещата между тима на Луис де ла Фуенте и водения от Бубища състав на Мондиал 2026 завърши при нулево равенство.

Испанците владееха топката през 62% от игровото време, докато техните съперници контролираха кълбото в 28% от мача. В останалите 10% се е водела борба за притежание.

1 - Despite Spain having 74% possession, Cabo Verde conceded just one foul in this match - the fewest by any team in a FIFA World Cup match on record since 1966.



Disciplined. pic.twitter.com/cGQB8PG23K — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Отборът на Испания отправи общо 27 удара, от които 7 бяха в очертанията на вратата. В същото време Кабо Верде стреля само 6 пъти, като само един от опитите им бе точен.

Тимът на Бубища е отнел топката от съперника си 17 пъти, но е извършил само едно нарушение. Според статистиката на Opta Sports, която се води от 1966 г. насам, това е рекорд на световни финали.

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Снимки: Gettyimages