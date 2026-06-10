(Не)гостоприемното Световно първенство

Когато ФИФА повери Световното първенство през 2026 г. на САЩ, Мексико и Канада, обещанието беше за „празник на глобалното обединение“. Днес, броени дни след началото на турнира, този празник прилича повече на строго охраняван лагер. Вместо фанфари и карнавали, Мондиалът започна с разпити по летищата, скъсани визи и тотално унижение на спортни фигури. Администрацията във Вашингтон, заслепена от рестриктивни имиграционни политики, методично превръща най-великото спортно събитие на планетата в най-негостоприемния и враждебен форум, виждан някога. Футболът трябваше да събори граници, но американската бюрокрация издигна около него стена.

Проблемите удариха дори държави, които традиционно се смятат за сигурни партньори на Запада. Швейцарският нападател Бреел Емболо бе блокиран в Европа, след като автоматизираната система ESTA изненадващо постави профила му „под преглед“. Причината се оказа старо съдебно дело в Базел от 2018 г. Нападателят бе принуден да прекара дни в спешни срещи в посолството в Берн, докато съотборниците му вече тренираха зад океана. Емболо все пак получи виза в 11-ия час и отлетя за Сан Диего, но подготовката му бе брутално нарушена.

Властите спряха Емболо да отпътува с националния отбор на Швейцария за САЩ

Ако Емболо се отърва с уплаха, то за иракската суперзвезда Аймен Хюсеин престоят на американска земя започна с истински тормоз. Талисманът на Ирак бе отделен от отбора на летище „О'Хеър“ в Чикаго и подложен на брутален 7-часов разпит от граничните служби. Параноята стигна дотам, че официалният фотограф на националния отбор, Талал Салах, бе обявен за „недопустим“ поради неясни опасения в сигурността и директно депортиран обратно.

Политическото лицемерие достигна своя пик при казуса с националния отбор на Иран. Тимът прекара седмици в чакане пред консулството на САЩ в Турция, само за да получи безпрецедентно решение: визите им да важат единствено за дните на мачовете. Нещо повече – на 15 членове на иранската делегация изобщо бе отказан достъп. Как ФИФА позволява домакинът на Световно първенство директно да саботира подготовката и аклиматизацията на класирал се участник по геополитически причини?

САЩ нанесе пореден удар по иранските национали

Най-големият срам за спортната дипломация обаче остава случаят с Омар Абдулкадир Артан. Обявеният за „Най-добър африкански съдия на 2025 г.“ сомалиец трябваше да направи исторически дебют на Мондиал. Въпреки че пристигна с редовна виза, Артан бе задържан на летището в Маями, подложен на 11-часов разпит и позорно депортиран поради неясни „проблеми при проверката“. Тъй като задължителният тренировъчен център на арбитрите е именно в Маями, Артан бе служебно изхвърлен от ФИФА от целия турнир.

Американските власти изгониха един от съдиите за Мондиала

Списъкът на абсурдите продължава с националния отбор на Южна Африка. Част от официалната делегация на страната просто не получи визи без никакво обяснение. Това принуди тима да отложи полетите си, да прекроява логистиката си в последния момент и да кацне в Щатите с огромно закъснение, уморени от административни битки още преди да са стъпили на зеления килим.

Проблем с визите отлага заминаването на Южна Африка за Мондиал 2026

Расисткият привкус на тазгодишната американска параноя избухна с пълна сила при пристигането на Сенегал. Членовете на щаба на африканския шампион бяха изолирани, принудени да събуват обувките си на публични места и подложени на унизителни процедури, каквито не са прилагани към нито един европейски отбор. Скандалът вече предизвика остри обвинения в расизъм и дискриминация в международната преса.

Видеото от пристигането на Узбекистан пък направо взриви социалните мрежи. Делегацията бе посрещната на стадиона в Ню Йорк преди контролата им с Нидерландия не с протоколно уважение, а с кучета за откриване на експлозиви. Селекционерът на Узбекистан, легендата Фабио Канаваро, обобщи ситуацията с горчива усмивка: „Казаха ми, че това са правилата. Но в крайна сметка тази проверка беше само за нас, не и за Нидерландия“.

Бюрократичната гилотина не пощади и съюзниците на Вашингтон. Хиляди шотландски фенове, които по закон имат право на безвизово пътуване до САЩ чрез електронната система ESTA, осъмнаха с анулирани разрешителни само три дни преди полетите. Без обяснение и без право на бързо обжалване, хора, инвестирали спестяванията си, за да подкрепят „Тартановата армия“, останаха блокирани по британските летища.

И тук стигаме до най-масовата жертва – обикновения фен. Хиляди привърженици от Южна Америка, Азия и Африка, които вече бяха платили сериозни суми за билети от официалната платформа на ФИФА и бяха резервирали хотели, получиха хладнокръвни откази за визи. Посолствата на САЩ прибраха таксите, отказаха достъп на феновете и ги оставиха с огромни финансови загуби, тъй като ФИФА не възстановява пари за билети при визови проблеми.

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

За капак на целия този административен ад, Мондиал 2026 се очертава и като най-безсрамният обир на десетилетието. Всеки, който е успял по чудо да премине през цедката на граничните служби, се сблъсква с непосилни, спекулативни цени. Билетите на вторичния пазар достигат астрономически суми, а цените на хотелите в градовете домакини скочиха с над 400%. Вътрешният транспорт в САЩ – самолетни билети и влакове – е толкова скъп, че превръща следването на даден отбор в мисия, достъпна само за богати туристи и корпоративни ложи.

В заключение, равносметката от първите дни е плашеща: САЩ се провали в най-важната роля на един домакин – гостоприемството. Когато превърнеш Световното първенство в трибунал на собствените си политически комплекси и параноя, ти убиваш духа на играта. Футболът е за хората, за емоцията и за свободата. Онова, което виждаме в момента зад океана обаче, е скъпо платено, корпоративно шоу, затворено зад административна бодлива тел.

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