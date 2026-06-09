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Рекордните осем футболисти над 40 години ще участват на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 19:51
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Рекордните осем футболисти над 40-годишна възраст са включени в съставите на националните си отбори за Световното първенство, което започва след два дни в САЩ, Канада и Мексико. Това е с един повече от общия брой играчи, преминали тази възрастова граница, които са записали участие в срещи във финалите на всичките 22 Мондиала досега.

Дотук с подобно постижение са шестима вратари и единственият полеви играч - камерунският нападател Роже Мила, който е и най-възрастният голмайстор на световно първенство, реализирал на 42 години на Мондиала в САЩ 1994.

Рекордът на Мила няма да бъде подобрен, но Кристиано Роналдо (Португалия), Лука Модрич (Хърватия) и Един Джеко (Босна и Херцеговина) ще се опитат да влязат в клуба на голмайсторите на световно първенство, които вече са преминали в четвъртото десетилетие от живота си.

43-годишният шотландски страж Крейг Гордън е най-възрастен на Мондиал 2026, но той се очаква да бъде резерва на титуляра Ангъс Гън. Ако все пак запише игрови минути, то Гордън ще стане вторият най-стар футболист с участие на световно първенство след египетския вратар Есам Ел Хадари, който игра на 45 години на Мондиал 2018 в Русия.

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Португалският нападател Роналдо е най-възрастен от полевите играчи на 41, като той ще участва на рекордно шесто световно първенство в кариерата си, както и 40-годишният мексикански вратар Гийермо Очоа и аржентинската звезда Лионел Меси, който ще навърши 39 на 24 юни.

Другите играчи над 40 на Мондиал 2026 са вратари. Това са Возиня от дебютанта на световни финали Кабо Верде и световният шампион с Германия от 2014 година Мануел Нойер. Друг страж Фернандо Муслера пък ще навърши 40 следващия вторник - ден след като Уругвай изиграе първия си мач в група "Н" на турнира срещу Саудитска Арабия в Маями.

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Снимки: Imago

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