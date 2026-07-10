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Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
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Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Днес ще се изиграят полуфиналните двубои на „Уимбълдън“ при мъжете. Очакват ни два страхотни сблъсъка, които ще определят кои двама тенисисти ще спорят за най-ценния трофей на трева. Програмата на Централния корт в Лондон започва в 15:30 часа българско време с мача между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев. Веднага след края на този мач, ще започне и дългоочакваният титаничен дуел, в който настоящият шампион Яник Синер ще защитава титлата си срещу седемкратния първенец Новак Джокович.

Sportal.bg ви предоставя възможност да следите в реално време развитието на тези двубои.

В откриващия полуфинал участващият с „уайлд кард“ британец Артър Фери (№114 в ранглистата) пише истинска спортна история пред родна публика. По пътя си дотук той елиминира Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс. Големият пробив на представителя на домакините дойде на осминафиналите, където спря първата ни ракета Григор Димитров в драматичен петсетов двубой, а на четвъртфиналите разгроми деветия поставен Флавио Коболи в три чисти сета.

Сега срещу него се изправя германецът Александър Зверев, който надигра последователно Александър Блокс, Валентин Ройе, Маркос Гирон и Иржи Лехечка, а в последната фаза отстрани Тейлър Фриц. Зверев се намира в превъзходна форма и преследва своя втори пореден трофей от Големия шлем след триумфа си на "Ролан Гарос" по-рано през сезона. До този момент двамата тенисисти никога не са се срещали в официален мач.

Във втория двубой за деня на корта излизат настоящият шампион Яник Синер и сърбинът Новак Джокович в сблъсък, определян като финал преди финала. Световният номер 1 и защитаващ титлата си носител на трофея Синер премина уверено през тазгодишния турнир, отстранявайки Миомир Кецманович, Нуно Боржеш, Дженсън Бруксби и Шинтаро Мочизуки, преди да спре серията на Ян-Ленард Щруф на четвъртфиналите.

Походът на Новак Джокович бе значително по-тежък в изминалите кръгове. Сърбинът елиминира Ибин Ву, Стефанос Циципас, Артур Риндеркнех и Роман Сафиулин, а на 1/4-финалите се наложи над Феликс Оже-Алиасим след оспорвана петсетова битка.

Новак Джокович е 7-кратен шампион на "Уимбълдън", което го изравнява с легендарния Пийт Сампрас, но е само на една титла зад абсолютния рекорд на Роджър Федерер (8 титли). Сърбинът обаче изпитва трудности в Лондон напоследък, като от 2022 година насам не е успявал да вдигне нов трофей тук.

От друга страна, Яник Синер пристигна като основен фаворит на букмейкърите в ролята си на настоящ шампион, който защитава титлата си от 2025 година. Италианецът има общо три титли от Шлема в кариерата си до момента (Australian Open 2024, Уимбълдън 2025 и Australian Open 2026).

Балансът в преките сблъсъци между двамата показва сериозна промяна в силите през последните години. Въпреки че Новак Джокович доминираше в първите им срещи, настоящият шампион Яник Синер се представя много по-добре в последните мачове, записвайки четири победи в последните им пет официални мача в АТР тура. Последната им среща в турнирите от Големия шлем обаче бе спечелена от сърбина – на полуфинала на тазгодишния Australian Open Новак Джокович триумфира в драматичен петсетов трилър, което премахва категоричния психологически превес на италианеца и обещава напълно непредвидим тактически сблъсък на тревата в Лондон днес.

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