Иранските футболисти с недвусмислено политическо послание при пристигането си в Мексико

Националите на Иран отправиха ясно политическо послание при пристигането си в Тихуана, Мексико, където бе преместена базата им за подготовка за предстоящия Мондиал 2026.
Играчите от персийската страна носеха значки с надпис „#168“ на реверите си. Дизайнът, който възпроизвежда онлайн хаштаг, е в памет на броя деца, загинали при удар в начално училище в първия ден от конфликта между САЩ и Иран – 28 февруари 2026 г., според иранското външно министерство.
Вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски официални лица и други източници, запознати с предварителните констатации, съобщи, че продължаващо военно разследване е установило, че САЩ са отговорни за смъртоносния ракетен удар. Нито президентът Доналд Тръмп, нито правителството на САЩ са потвърдили тази информация.
Иранският отбор е отпътувал от своя предмондиалски тренировъчен лагер в Анталия, Турция, в събота следобед, но тогава не е носил значките. По време на пътуването, което е включвало спиране за презареждане в Испания, значките са били прикрепени към реверите на тъмносините им сака и са били видими при слизането им в Мексико, преди да се отправят към хотела си.
Въпреки че носенето на значка от иранските играчи извън състезателна среда попада в „сива зона“ по отношение на нарушаването на правилата, това е знак, че по-нататъшни политически послания по време на турнира могат да се превърнат в проблем поради продължаващото геополитическо напрежение.
Това не е първият път, в който иранският отбор привлича вниманието към трагедията, припомня "Тhe Athletic".
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Преди приятелски мач срещу Нигерия по време на международната пауза през март, титулярният състав на Иран вдигна ученически чанти като символ на възпоменание по време на националния химн. Преди мача с Коста Рика пък няколко дни по-късно, отборът показа снимки на загинали хора, включително деца, както и на спортна и културна инфраструктура, повредена по време на бомбардировки.
На мача с костариканците присъства и президентът на ФИФА Джани Инфантино, като последващи действия към иранците не бяха предприети.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google