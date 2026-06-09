Иранските футболисти с недвусмислено политическо послание при пристигането си в Мексико

Националите на Иран отправиха ясно политическо послание при пристигането си в Тихуана, Мексико, където бе преместена базата им за подготовка за предстоящия Мондиал 2026.

Играчите от персийската страна носеха значки с надпис „#168“ на реверите си. Дизайнът, който възпроизвежда онлайн хаштаг, е в памет на броя деца, загинали при удар в начално училище в първия ден от конфликта между САЩ и Иран – 28 февруари 2026 г., според иранското външно министерство.

When the Iran team landed in Tijuana, Mexico on Sunday morning, players wore pin badges on their lapels that read ‘#168’.



The design, replicating an online hashtag, commemorates the number of children killed at an elementary school on the first day of the U.S.-Iran conflict -… pic.twitter.com/K4SL3KJkVG — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 8, 2026

Вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски официални лица и други източници, запознати с предварителните констатации, съобщи, че продължаващо военно разследване е установило, че САЩ са отговорни за смъртоносния ракетен удар. Нито президентът Доналд Тръмп, нито правителството на САЩ са потвърдили тази информация.

Иранският отбор е отпътувал от своя предмондиалски тренировъчен лагер в Анталия, Турция, в събота следобед, но тогава не е носил значките. По време на пътуването, което е включвало спиране за презареждане в Испания, значките са били прикрепени към реверите на тъмносините им сака и са били видими при слизането им в Мексико, преди да се отправят към хотела си.

🇮🇷🇺🇸 Iran's World Cup squad landed in Mexico wearing pins bearing the number 168.



Not a jersey number. A body count. The 168 children killed when a U.S. missile hit a school in Minab on February 28th. Most of them were young girls.



The strike was later confirmed to be a U.S.… pic.twitter.com/0mo1j8znKI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

Въпреки че носенето на значка от иранските играчи извън състезателна среда попада в „сива зона“ по отношение на нарушаването на правилата, това е знак, че по-нататъшни политически послания по време на турнира могат да се превърнат в проблем поради продължаващото геополитическо напрежение.

Това не е първият път, в който иранският отбор привлича вниманието към трагедията, припомня "Тhe Athletic".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Преди приятелски мач срещу Нигерия по време на международната пауза през март, титулярният състав на Иран вдигна ученически чанти като символ на възпоменание по време на националния химн. Преди мача с Коста Рика пък няколко дни по-късно, отборът показа снимки на загинали хора, включително деца, както и на спортна и културна инфраструктура, повредена по време на бомбардировки.

На мача с костариканците присъства и президентът на ФИФА Джани Инфантино, като последващи действия към иранците не бяха предприети.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google