Недопуснатият в САЩ рефер коментира случилото се

Реферът Омар Абдулкадир Артан, който трябваше да ръководи двубои на Световното първенство, но не беше допуснат да влезе в САЩ от граничните власти, коментира случилото се. Сомалиецът беше отпратен обратно на летище Маями, заради което няма да свири на форума. Официално не се изтъква причината за отказа на граничната служба.
“Аз съм просто един съдия, който се опитва да изживее най-голямата си мечта да бъде на Мондиала. Много съм разочарован. Имах нужните документи и виза. Струва ми се, че те (САЩ - бел.ред.) имат проблем с моята страна”, заяви Артан, цитиран от “Ню Йорк Таймс”.
Според информациите реферът е имал проблем с получаването на виза, заради което посолството на Сомалия в Найроби му е издало дипломатически паспорт, който той е представил след слизането си от самолета.
Въпросният арбитър беше избран за най-добър съдия в Африка за 2025 г.