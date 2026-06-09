Недопуснатият в САЩ рефер коментира случилото се

Реферът Омар Абдулкадир Артан, който трябваше да ръководи двубои на Световното първенство, но не беше допуснат да влезе в САЩ от граничните власти, коментира случилото се. Сомалиецът беше отпратен обратно на летище Маями, заради което няма да свири на форума. Официално не се изтъква причината за отказа на граничната служба.

Ilhan Omar’s brother Omar Artan just before his visa got cancel . pic.twitter.com/7lVhbmVY9R — B.A.D (@BAD91BANG) June 8, 2026

“Аз съм просто един съдия, който се опитва да изживее най-голямата си мечта да бъде на Мондиала. Много съм разочарован. Имах нужните документи и виза. Струва ми се, че те (САЩ - бел.ред.) имат проблем с моята страна”, заяви Артан, цитиран от “Ню Йорк Таймс”.

Според информациите реферът е имал проблем с получаването на виза, заради което посолството на Сомалия в Найроби му е издало дипломатически паспорт, който той е представил след слизането си от самолета.

Въпросният арбитър беше избран за най-добър съдия в Африка за 2025 г.

Ian Wright on Omar Artan, the Somalian referee, being denied entry to the US.



Uncle Wrighty always speaking up and standing up for people. Gem ❤️ pic.twitter.com/5dQ4BAcFnV — Kafaji Comps (@KafajiComps) June 9, 2026

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google