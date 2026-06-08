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Американските власти изгониха един от съдиите за Мондиала

  • 8 юни 2026 | 17:14
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Избраният за най-добър рефер на Африка за 2025 година не беше допуснат на американска територия и няма да може да ръководи мачове от идния Мондиал, независимо че беше селектиран от ФИФА. Става дума за сомалиеца Омар Абдулкадир Артан.

Още преди време той се натъкна на проблеми при получаването на виза по стандартния начин, заради което се обърна за помощ към посолството на Сомалия в Найроби. Оттам му издадоха дипломатически паспорт, но при кацането му в Маями граничните власти го спряха да стъпи на американска територия. По тази причина той беше принуден да хване обратен полет към Истанбул, откъде беше дошъл.

Засега не е ясна причината за проблемите на Артан с американците.

Арбитърът ръководи миналогодишния финал в Шампионската лига на Африка между ФК Пирамидс и Мамелъди Съндаунс.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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