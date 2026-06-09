Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. ФИФА намери нови начини да взима пари от феновете

ФИФА намери нови начини да взима пари от феновете

  • 9 юни 2026 | 15:20
  • 417
  • 1

От ФИФА проявяват креативност по отношение на начините, по които да изкарват пари по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Те пуснаха изключително скъпи билети за Мондиала и предизвикаха гнева на привържениците, които искат да гледат Мондиала на живо.

ФИФА ще иска по 79 долара (преди данъци) от феновете, за да изпише името им на големия екран. Програмата се казва “Супер Шаутаут”. Световната футболна централа е включила 72 мача от груповата фаза, на които фенове ще могат да поискат името им да се появи на големия екран на стадионите. От ФИФА уточняват, че хората не могат да си избират кога ще се случи това, не е гарантирано дали ще се случи, защото ще има списък и първите записали се са с по-голям шанс. Освен това идеята е имената да се виждат на стадиона и няма гаранции, че ще бъдат включени в телевизионното излъчване.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Друго предложение от страна на ФИФА към феновете е името им да се изписва на килима, по който ще излизат играчите. Това ще струва на привържениците около 160 долара. От световната футболна централа рекламират тази оферта като “уникална възможност да оставите следа”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 09:45
  • 3154
  • 0
Защитник на Англия ще играе с предпазна маска на Мондиал 2026

Защитник на Англия ще играе с предпазна маска на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 09:30
  • 2245
  • 0
Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

  • 9 юни 2026 | 08:15
  • 1574
  • 0
Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

  • 9 юни 2026 | 07:03
  • 9850
  • 0
Канаваро: Опитът от мачове срещу подобни съперници е безценен

Канаваро: Опитът от мачове срещу подобни съперници е безценен

  • 9 юни 2026 | 06:46
  • 3518
  • 0
Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

  • 9 юни 2026 | 05:32
  • 3862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 31205
  • 174
Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

  • 9 юни 2026 | 11:25
  • 20287
  • 21
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 9551
  • 45
България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

  • 9 юни 2026 | 15:13
  • 2106
  • 5
Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

  • 9 юни 2026 | 10:10
  • 21136
  • 50
Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

  • 9 юни 2026 | 10:00
  • 7159
  • 5