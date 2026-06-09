ФИФА намери нови начини да взима пари от феновете

От ФИФА проявяват креативност по отношение на начините, по които да изкарват пари по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Те пуснаха изключително скъпи билети за Мондиала и предизвикаха гнева на привържениците, които искат да гледат Мондиала на живо.

FIFA is charging $79 (£59) for fans to have their name on the big screen at World Cup venues before matches this summer.



Through its “Super Shoutout” program, world football’s governing body has listed all 72 group-stage matches at this summer’s tournament and fans can pay $79… pic.twitter.com/bfWW9lIVbO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 9, 2026

ФИФА ще иска по 79 долара (преди данъци) от феновете, за да изпише името им на големия екран. Програмата се казва “Супер Шаутаут”. Световната футболна централа е включила 72 мача от груповата фаза, на които фенове ще могат да поискат името им да се появи на големия екран на стадионите. От ФИФА уточняват, че хората не могат да си избират кога ще се случи това, не е гарантирано дали ще се случи, защото ще има списък и първите записали се са с по-голям шанс. Освен това идеята е имената да се виждат на стадиона и няма гаранции, че ще бъдат включени в телевизионното излъчване.

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Друго предложение от страна на ФИФА към феновете е името им да се изписва на килима, по който ще излизат играчите. Това ще струва на привържениците около 160 долара. От световната футболна централа рекламират тази оферта като “уникална възможност да оставите следа”.

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