Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Лионел Меси има изключителни показатели на световното първенство. Аржентинецът е лидер при голмайсторите на турнира, въпреки че е сред играчите, които изминават най-малко километри на терена.

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От години Бълхата пренаписва правилата на футбола. На Мондиал 2026 аржентинският гений за пореден път доказва как талантът може да надделее над атлетизма, характерен за съвременния футбол. Според данните от турнира Меси е играчът с най-висок среден рейтинг в шампионата (8,7), макар да е сред тези, които тичат най-малко.

В изиграните пет мача той е изминал общо 35,87 километра, със средно едва 6,88 километра на мач – изключително нисък показател за полеви играч в днешно време. От тях цели 4,41 километра са изминати в ходене, което е абсолютен рекорд в тази специфична класация на Мондиала. Броят на спринтовете му също е сред най-ниските на световното, със средно едва 23 спринта на мач.

Думи на Меси бяха цитирани по време на литургия за Деня на независимостта на Аржентина

Самият капитан на "албиселесте" обясни причината за това явление след победата над Египет: "Благодарение на моите съотборници съм на терена. Знам, че те правят допълнителна жертва, че дават всичко от себе си в моментите, когато аз тичам по-малко. Знам, че го правят от сърце и за тях е естествено, защото така го чувстват". Тези цифри свидетелстват как Аржентина е изградила система, способна да извлече максимума от своя ас, позволявайки му да запази свежест в решаващите моменти от мача.

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Ако приносът на Лео в защита е пестелив и скромен, то в офанзивната половина на терена Меси продължава да доминира във всяка статистика. Аржентинската десетка е голмайстор на първенството с 8 попадения, поддържайки средно по 1,5 гола на мач. Той също така води класациите за голове, отбелязани извън наказателното поле и от пряк свободен удар, и може да се похвали с най-висока стойност на очаквани голове на мач (1,09). Тези числа потвърждават как, на почти четиридесет години, талантът на аржентинеца продължава да прави разликата на най-високо ниво, надхвърляйки всякакви атлетически параметри.

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Снимки: Imago